EVENTO DEL GIORNO – Nel 1909 partì il primo Giro d’Italia. Il giornalista Tullo Morgagni aveva già “inventato” due future classiche del ciclismo (Giro di Lombardia e Milano-Sanremo) quando nel 1909, con La Gazzetta dello Sport, organizzò una corsa a tappe che attraversava l’Italia. Alle 3 di notte del 13 maggio partì da piazzale Loreto a Milano la 1^ tappa di 397 km, fino a Bologna. Il primo a tagliare il traguardo fu Dario Beni. Dopo 8 tappe (una ogni 2/3 giorni perché la Gazzetta usciva in edicola lunedì, mercoledì e venerdì) il primo vincitore del Giro fu Luigi Ganna, muratore di Varese, primo nella classifica a punti. Il montepremi della prima edizione fu di 25.000 lire.

L’edizione di quest’anno, la 102^, è partita sabato 11 maggio da Bologna e terminerà domenica 2 giugno a Verona. Il premio per il vincitore sarà di circa 270.000 euro.

NATI FAMOSI – Giovanni Sartori (1924-2017), Italia, politologo. Stimato in patria e all’estero, i suoi editoriali sul Corriere della Sera erano una lettura imperdibile per chi voleva approfondire i diversi aspetti della vita istituzionale italiana. Fiorentino doc, laureato in Scienze Politiche, insegnò Storia della Filosofia Moderna, Scienza della Politica e Sociologia. Insignito di varie lauree honoris causa e riconoscimenti accademici, fu uno dei massimi esperti internazionali di sistemi di partito e di ingegneria costituzionale.

Stevie Wonder (1950), Usa, cantante e musicista. Nome d’arte di Stevland Hardaway Morris, nato con il nome di Stevland Hardaway Judkins, è un cantautore, polistrumentista, compositore e produttore discografico statunitense. Considerato uno dei musicisti più innovativi e influenti di tutti i tempi e tra i più famosi artisti pop del XX secolo, è un’icona della ‘black music’ che, in oltre mezzo secolo di carriera, ha regalato splendide sonorità dal soul al pop, passando per il reggae. Nacque cieco a Saginaw (Michigan), ma ciò non gli impedì di scoprire il proprio sconfinato talento musicale e di esprimerlo in grande stile già a 11 anni, arrivando poi a suonare magistralmente chitarra, basso, tastiera, batteria, percussioni ed armonica a bocca. Soprannominato Wonder, cioè “Meraviglia”, da Berry Gordy, numero uno della Motown Records, nel 1961, Stevie ha 9 figli, è molto impegnato in campagne a favore dei non vedenti ed è un grande attivista e leader dei diritti civili. Nominato dall’ONU “messaggero di pace” (2009), nel 2014 ricevette dal presidente Obama la ‘Presidential Medal of Freedom’, la più alta onorificenza civile statunitense, e nel 2016 la città di Detroit gli intitolò una strada.