L’Azienda Ospedaliera di Alessandria ha assunto 162 nuovi lavoratori

Hanno iniziato in questi giorni il loro lavoro all’Ospedale di Alessandria 162 persone appena assunte, qualificate con diversi profili. Si tratta di 28 nuovi medici, 4 nuovi biologi, 8 nuovi esperti appartenenti al personale professionale, tecnico e amministrativo, 71 nuovi infermieri, 27 nuovi operatori socio-sanitari e 18 operatori dell’area tecnico-sanitario, riabilitativa e della prevenzione, cui si aggiungeranno altri 6 assunti con mobilità o graduatorie da altre Aziende.

Ad accoglierli per primo, in due diversi momenti, è stato il D.G. Giacomo Centini, il quale ha ricordato che “questo momento di transizione ci condurrà nei prossimi due anni alla trasformazione dell’identità aziendale in IRCCS*, grazie anche alla collaborazione con l’ASL AL e l’Università del Piemonte Orientale. Si tratta di un percorso volto alla costante crescita e innovazione, dove è necessario lavorare sulla continua ricerca scientifica e sull’alta formazione. In questa fase non è sufficiente garantire lo standard, ma bisogna fare un passo in più: avere la curiosità di essere sempre più aggiornati, leggere, conoscere ed offrire qualcosa in più che solo i percorsi di ricerca offrono. L’augurio – ha proseguito il dirigente – è che siate parte attiva della trasformazione, contribuendo a uno scambio

reciproco e virtuoso di conoscenze grazie alla vostra formazione ed esperienza. Nessuno infatti conosce un processo meglio di chi lo vive quotidianamente, quindi il vostro apporto in prima persona è fondamentale per migliorare il livello di accoglienza e di cura, aumentando così l’assistenza e le prestazioni”.

*Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico