La premiata Pallacanestro Tortona si avvicina alla sfida interna con la BK Gravellona

La Pallacanestro Tortona , reduce dalla sconfitta rimediata contro Montalto, si prepara al rientro tra le mura amiche. L’appuntamento è per domenica 16 dicembre, alle ore 18, quando i Leoni saliranno sul parquet casalingo per andare alla ricerca della prima vittoria stagionale contro la BK Gravellona, la terza forza del campionato.

La Pallacanestro Tortona arriva da una prestazione dove i segnali positivi arrivano dall’intero collettivo. I Leoni dopo aver subito il fattore campo nel primo quarto conclusosi 29-12, hanno saputo rimboccarsi le maniche nel secondo quarto grazie ad una buona fase difensiva, riuscendo così a limitare le soluzioni offensive e a riavvicinarsi grazie ai canestri di Maldino e Gatti (42-31 all’intervallo). Al rientro dagli spogliatoi le due squadre si affrontano a viso aperto, pochi gli errori da entrambe le parti, ma sono i dettagli a fare la differenza e Montalto riesce a sfruttare qualche occasione in più per allungare il passivo. Nell’ultimo quarto ai bianconeri vengono a mancare le energie e Montalto dimostra di essere caparbia nel sfruttare le occasioni dando l’ultimo affondo decisivo. Tortona ce la mette tutta, ma ad aver la meglio sono i padroni di casa con il punteggio di 86-60. Tortona , orfana di Grattarola, ha il merito di aver portato a referto tutti i suoi uomini (Maldino J. 16, Gatti R. 10, Mogni S. 9, Naccarato M. 9, Costantino A. 5, Meardi M. 4, Veronese M. 3, Dallera G. 2, Tava 2).

Sarà fondamentale la partita di domenica, quando Pallacanestro Tortona e Gravellona si daranno battaglia per i due punti in palio. I padroni di casa arrivano da una sconfitta ottenuta nelle ultime battute di gioco sul campo di Montalto e proverà ad affidarsi alle soluzioni di Maldino, il 17esimo marcatore del campionato. Sarà fondamentale dare una prova fisica e di durezza per limitare le loro soluzioni offensive, ma essere soprattutto cinici nelle occasioni che si andranno a costruire in fase offensiva soprattutto perchè Gravellona è una squadra che concede poco e che ha dato dimostrazione della sua forza contro Serravalle, vincendo una partita mai stata in discussione per 78 a 54.