FRASE DEL GIORNO – Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. (‘È molto difficile eliminare definitivamente le cattive abitudini’, proverbio italiano).

SANTI DEL GIORNO – Martirio di San Giovanni Battista, Santa Beatrice di Nazareth (Religiosa), Santa Sabina (Martire), San Sebbi (Re della Sassonia Orientale), Sant’Alberico (Eremita Camaldolese).

EVENTI DEL GIORNO – Nel 1991 la mafia uccise Libero Grassi. Alle 7,30 il silenzio mattutino che avvolgeva via Vittorio Alfieri, nel cuore di Palermo, fu interrotto da 3 colpi di pistola: due individui in fuga, sul marciapiede rimase il corpo senza vita di un uomo. Era

Libero Grassi, titolare dell’impresa Sigma, assassinato a due passi da casa per mano della mafia (esecutore materiale fu riconosciuto tale Salvatore Madonia), contro cui lottò fino a fine vita, rifiutandosi di pagare il pizzo e denunciando i suoi estorsori. Sposato e con 2 figli, Grassi divenne un riferimento della lotta alla mafia, in particolare dopo la lettera pubblicata sul quotidiano “Il Giornale di Sicilia” in cui, con determinazione, affrontava gli aguzzini che gli avevano chiesto, sotto la fittizia identità del “ragionier Anzalone”, un ‘contributo’ di 50 milioni per i carcerati. Lo stesso Grassi contribuì all’arresto dei suoi estorsori fornendo una descrizione dettagliata agli investigatori.

Nel 2004 Baldini vinse la Maratona Olimpica. Nell’ultimo giorno di gare di Atene ’04 arrivò per l’Italia una prestigiosa medaglia d’oro: Stefano Baldini conquistò il primo posto nella maratona. Il brasiliano de Lima guidò la corsa, maturando anche un vantaggio sugli inseguitori di 46″ secondi, alcuni dei quali persi per l’abbraccio di uno spettatore irlandese. Dopo 2 ore di gara il campione italiano lo superò e trionfò a braccia alzate.

Nel 2005 l’uragano Katrina devastò New Orleans. Oltre 700 morti, strade distrutte e 90% della popolazione evacuata: New Orleans era in ginocchio, poche ore dopo il passaggio dell’uragano Katrina, uno dei cinque più disastrosi della storia Usa. Le vittime totali furono 1.833, distribuite in 7 stati (Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Ohio), ma a subire le maggiori conseguenze fu la patria del jazz. Gli argini fragili e i ritardi nell’evacuazione furono all’origine del più grave disastro subito da New Orleans.

NATI DEL GIORNO – John Locke (1632-1704), Inghilterra, filosofo. Nato a Wrington, fu tra i principali pensatori del ‘600. Ricordato come il “filosofo della libertà”, i suoi concetti rivoluzionari sul governo della legge, sulla separazione dei poteri e sulla tolleranza religiosa segnarono profondamente lo sviluppo del pensiero occidentale. E’ considerato il padre del liberalismo classico e un ‘illuminista ante litteram’. Morì a Oates nel 1704.

Ingrid Bergman (1915-1982), Svezia, attrice. Nata a Stoccolma, è uno dei volti storici della storia del cinema. Tre volte Premio Oscar, secondo l’American Film Institute è la quarta più grande star femminile di Hollywood di sempre. Recitò coi migliori registi del ‘900, da Hitchcock a Rossellini, e accanto agli attori di maggior fascino, su tutti Humphrey Bogart e Cary Grant. Affetta da tumore al seno, morì a Londra il 29 agosto 1982, giorno del suo 67° compleanno. Per il suo contributo al cinema, la Bergman ha una stella nella Hollywood Walk of Fame, al numero 6759 di Hollywood Boulevard.

Nella vita privata si sposò 3 volte (Aron Lindstrom, Roberto Rossellini, Lars Schmidt) ed ebbe 4 figli: Pia Lindstrom (’38), Renato Roberto Giusto Giuseppe Rossellini (’50) e le gemelle Isabella e Isotta Ingrid Rossellini (’52).

Bob Beamon (1946), Usa, ex saltatore in lungo. Nato a New York, è celebre per il record del mondo del salto in lungo ottenuto all’Olimpiade di Mexico ’68, a 2.280 metri di altezza, quando polverizzò il precedente primato mondiale saltando a 8,90 m. Solo ai Mondiali di atletica del ’91 Mike Powell lo superò, saltando 8,95. Dopo 51 anni il salto di Beamon, che in carriera non superò mai più gli 8 metri, è ancora il primato olimpico della specialità.

Michael Jackson (1958-2009), Usa, cantautore, compositore, ballerino. Il “re del pop” nacque a Gary (Indiana) ed è ancora oggi l’artista di maggior successo di sempre.

Battezzato Michael Joseph, 7° di 10 figli di una famiglia modesta, iniziò la carriera di cantante nel ’63, a 5 anni, nel gruppo di famiglia ‘Jackson Five’. Dall’88 al ’05 visse nel Neverland Ranch, dove aveva realizzato un parco ed uno zoo per i bambini malati e poveri. Molto vicino ai bambini, le due denunce di molestie sessuali, subìte da altrettanti fan, ne danneggiarono gravemente la fama, ma fu processato e assolto da tutti i capi d’accusa. Nella meravigliosa carriera vendette oltre 1 miliardo di dischi, ottenendo 40 certificazioni nel ‘Guinness dei primati’, 15 ‘Grammy Awards’ (38 nomination), 40 ‘Billboard Awards’, 26 ‘American Music Awards’, 16 ‘World Music Awards’ e 14 singoli al numero 1 negli Usa: più di ogni altro artista maschile.

Nella vita privata Michael Jackson si sposò 2 volte: con Lisa Marie Presley (’94-’96) e Deborah Jeanne Rowe (’96-’99). Ebbe 3 figli: Prince Michael Jackson (’97) e Paris Michael Katherine Jackson (’98), entrambi da Deborah, e Prince Michael Jackson II (’02), da lui soprannominato ”Blanket” (‘coperta’) e concepito, come dichiarato dal cantante, con ‘fecondazione in vitro’ e ‘gestazione per altri’, non dichiarando mai l’identità della madre surrogata. Il 25 giugno ’09, dopo un malore, venne ricoverato al Medical Center di Los Angeles dove morì per un arresto cardiaco. L’autopsia confermò che Jackson soffriva di ‘vitiligine’, malattia che provoca la perdita del colore della pelle, rendendola a macchie più chiare, e che arrivò a distruggere quasi completamente la sua pigmentazione.