Giornata mondiale tumore al pancreas. Luce viola sulla torre

Giovedì 15 novembre il Comune di Novi Ligure illuminerà con un fascio di luce viola un simbolo della città, ovvero la Torre del Castello cittadino. Infatti, il Comune di Novi Ligure, concedendo il patrocinio all’iniziativa, ha aderito alla campagna di sensibilizzazione “Facciamo luce sul tumore al pancreas”.

Giovedì 15 novembre è la Giornata Mondiale per la lotta al Tumore al Pancreas e diverse città italiane, per l’occasione, illumineranno con una luce viola palazzi, monumenti, edifici, piazze e luoghi rappresentativi, al fine di creare consapevolezza sulle neoplasie pancreatiche, richiedendo alle istituzioni di impegnarsi a promuovere campagne di prevenzione.

La campagna “Facciamo luce sul tumore al pancreas” è arrivata in Italia nel 2016 ed è promossa dall’Associazione Nastro Viola Onlus, con la collaborazione delle Associazioni “Fondazione Nadia Valsecchi Onlus”, “Associazione Oltre la Ricerca Onlus” e “Associazione My Everest Onlus”. Già negli anni precedenti ha riscosso un successo sempre crescente; l’anno scorso sono stati ben 80 i comuni che hanno aderito all’iniziativa, che nel mondo coinvolge luoghi suggestivi come le Cascate del Niagara o l’Opera House di Sidney.

L’Associazione Nastro Viola ha sede operativa a Travagliato (BS) e sono presenti altre sedi anche in Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio.