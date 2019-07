FRASE DEL GIORNO – “La televisione è l’unico sonnifero che si somministra attraverso gli occhi.” (Vittorio De Sica)

SANTI DEL GIORNO – San Claudio (Martire), San Villibaldo (Monaco), Sant’Edda di Winchester (Vescovo), Sant’Antonino Fantosati (Martire).

EVENTI DEL GIORNO – Nel 1881 Collodi pubblicò le prime storie di Pinocchio.

Il personaggio più amato della letteratura per ragazzi nacque come risposta a un mutamento cruciale della società italiana e come occasione di guadagno per Carlo Lorenzini, in arte ‘Collodi’, che in quel periodo non se la passava bene. Dopo l’Unità d’Italia il 78% della popolazione era analfabeta, con punte massime in Sardegna (91%), Calabria e Sicilia (90%). Con la legge Coppino del 1877 si estese l’obbligo scolastico a tutti, portando l’istruzione elementare gratuita da due a tre anni. Il Collodi cercò di esprimere a modo suo la riluttanza di migliaia di bambini ad adempiere all’obbligo scolastico, dando vita a personaggi discoli e svogliati; spinto dagli editori e dalla sua personale necessità, Collodi pensò ad un nuovo soggetto. Le imprese di Pinocchio (termine toscano che sta per pinolo) furono pubblicate il 7 luglio con il titolo “La storia d’un burattino”, conquistando piccoli e grandi. Poi le imprese diventarono “Le avventure di Pinocchio”, romanzo illustrato da Enrico Mazzanti. Il resto è storia: dal cartone animato Disney (1940) al film di Benigni (2002), passando per le varie versioni televisive e a fumetti.

NATI DEL GIORNO – Marc Chagall (1887-1985) Russia, pittore. Nato a Vitebsk (attuale Bielorussia) come Moishe Segal (nome ebraico) o Mark Zacharovič Šagal (nome russo), visse molto in Francia, paese di cui prese la cittadinanza, sperimentando le principali avanguardie artistiche, dal ‘cubismo’ al ‘fauvismo’. La sua pittura, molto legata alla cultura ebraica, propose colori vivaci con cui veicolava una visione ottimistica della vita.

Vittorio De Sica (1901-1974), Italia, attore e regista. Nato a Sora (FR) e registrato all’anagrafe come Vittorio Domenico Stanislao Gaetano Sorano De Sica, con la sua straordinaria carriera fece del ‘neorealismo cinematografico’ un modello universale riconosciuto in tutto il mondo e in ogni epoca. Mecenate di grandi dive, del calibro di Magnani e Loren (portate entrambe all’Oscar), fu il primo italiano a trionfare nell’ambita notte degli Academy Awards. Formatosi nel teatro e con il cinema muto degli anni ’20, s’impose sulla scena come attore grazie alla commedia Gli uomini, che mascalzoni… del 1932, ricordata anche per la canzone “Parlami d’amore Mariù”, portata al successo dallo stesso De Sica. Quando negli anni ’40 decise di mettersi dietro la cinepresa, non ci fu storia. Vinse 4 Oscar per il “miglior film straniero” con “Sciuscià”, “Ladri di biciclette”, “Ieri, oggi, domani” e “Il giardino dei Finzi-Contini”. Nella vita privata si sposò 2 volte, ebbe 3 figli e dedicò molto tempo al gioco d’azzardo, che dilapidò parte del suo patrimonio.

Pierre Cardin (1922), Italia, stilista. Nato a Sant’Andrea di Barbarana (TV), il vero nome è Pietro Cardin. Formatosi alla maison Christian Dior, dal 1950 si mise in proprio, dando vita alla sua casa di moda e caratterizzandola per uno stile d’avanguardia.

Ringo Starr (1940), Inghilterra, cantante e musicista. Nato a Liverpool come Richard Parkin Starkey, fu batterista dei leggendari Beatles dal 1962 al 1970. Il suo album di maggior successo fu Ringo (1973) al quale collaborarono gli ex compagni Beatles.

Toto Cutugno (1943), Italia, cantautore. Nato a Tendola di Fosdinovo (MS), Salvatore ‘Toto’ Cutugno partecipò a 15 Festival di Sanremo vincendo nel 1980. All’estero è uno degli italiani più famosi, identificato con il brano “L’Italiano”, in molti casi considerato alla stregua di un inno nazionale e suonato spesso insieme all’Inno di Mameli.

Nel corso della carriera ha venduto più di 100 milioni di dischi.