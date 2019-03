FRASE DEL GIORNO – I burocrati sono numerosi come i granelli di sabbia in riva al mare. Con la differenza che la sabbia non prende lo stipendio. (Ephraim Kishon)

SANTI DEL GIORNO – San Beniamino (Diacono, Martire), Sant’Agilulfo (Agilolfo, vescovo), Santa Balbina di Roma (Martire), San Guido di Pomposa (Abate).

EVENTO DEL GIORNO – Nel 1889 viene inaugurata la Torre Eiffel, 100 anni dopo la Rivoluzione Francese. Concepita per esaltare il progresso scientifico e tecnologico e destinata a vita breve, la Torre Eiffel finì col diventare l’elemento cardine dello skyline di Parigi e insieme il simbolo incontrastato della “grandeur” francese. Per i suoi concittadini è la dame de fer, la “signora di ferro”. Il progetto di tale monumento, nell’area compresa tra il Pont d’Iéna e i giardini di Campo di Marte, dove avrebbe avuto luogo l’Esposizione Universale del 1889, venne affidato all’architetto francese Gustave Eiffel, già progettista della Statua della Libertà, inaugurata a New York tre anni prima. Alla costruzione della torre lavorarono 50 ingegneri e 200 operai, impegnati a montare 18.030 pezzi di ferro. Con i suoi 324 metri di altezza (antenna compresa) fu l’edificio più alto del mondo fino al 1930. Ritinteggiata diversamente nel corso degli anni (dal giallo al beige all’attuale “marrone Eiffel”), la Torre è oggi il ‘monumento a pagamento più visitato al mondo’, con una media di oltre 6 milioni di ingressi all’anno. Per visitare i tre piani aperti al pubblico (l’ultimo a 276 m.) occorre salire 1.665 gradini o in alternativa utilizzare i 5 ascensori a disposizione.

NATI FAMOSI – Cartesio (1596-1650), Francia, filosofo. René Descartes (italianizzato in Renato Cartesio) fu universalmente riconosciuto come il padre della filosofia moderna: il suo metodo d’indagine ha rivoluzionato le diverse forme del sapere, dalla matematica alla letteratura. Insieme a Pascal è considerato anche il fondatore della prosa francese; caratteristiche essenziali del suo stile sono la chiarezza e la linearità, che ispirarono i successivi sviluppi della letteratura illuministica.

Tina Pica (1884-1968), Italia, attrice. L’inconfondibile voce roca e il piglio un po’ burbero l’hanno resa una delle attrici più simpatiche e popolari del cinema italiano tra gli anni ’50 e ’60. Annunziata Pica era figlia d’arte e nella piccola compagnia teatrale del padre mosse i primi passi sul palcoscenico. Lavorò con Totò, Eduardo De Filippo e Vittorio De Sica.

Carlo Rubbia (1934), Italia, scienziato. Fisico di fama mondiale, è una delle personalità più eminenti della scienza contemporanea, premiato dai più prestigiosi atenei internazionali con 28 lauree honoris causa. Nato a Gorizia, in Friuli-Venezia Giulia, a 23 anni si laureò in Fisica alla prestigiosa Normale di Pisa, entrando 3 anni dopo come ricercatore al CERN di Ginevra, il più grande laboratorio nel mondo per la fisica delle alte energie. Nobel per la Fisica nel 1984, fu nominato senatore a vita dal presidente Napolitano nel 2008.