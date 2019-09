FRASE DEL GIORNO – Sai quali sono i cattivi padri? Quelli che hanno dimenticato gli errori della loro giovinezza. (Denis Diderot)

SANTI DEL GIORNO – Santi Michele, Gabriele e Raffaele (Arcangeli. Michele è il patrono della Polizia di Stato – Gabriele protettore di postini, ambasciatori, giornalai, corrieri, filatelici, radio, TV e TLC – Raffaele protettore di ciechi, adolescenti e viaggi), San Grimoaldo di Pontecorvo (Sacerdote).

EVENTI DEL GIORNO – Nel 1944 la strage nazista di Marzabotto. Tra il 29 settembre e il 5 ottobre, nei paesi di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno, alle pendici del Monte Sole (BO), le operazioni di rastrellamento delle truppe tedesche costrinsero la gente a cercare rifugio nella chiesa di Santa Maria Assunta, dove iniziarono a pregare. Ma la furia dei nazisti non si fermò nemmeno di fronte a un luogo di preghiera: lì furono trucidati il parroco e un’anziana disabile mentre tutti gli altri, riuniti nel cimitero, furono uccisi da una raffica di mitragliatrice. Le vittime furono 775, tutte civili.

NATI DEL GIORNO – Caravaggio (1571-1610), Italia, pittore. Artista tra i massimi che l’umanità abbia mai conosciuto, col suo stile segnò una ‘rottura’ nella storia della pittura.

Nato a Milano come Michelangelo Merisi, da genitori bergamaschi di Caravaggio, combinò nella sua pittura un’analisi dello stato umano, fisico ed emotivo, con uno scenografico uso della luce, influenzando fortemente la pittura barocca. Il carattere irruente, però, gli procurò guai con la giustizia: nel 1606 fu condannato a morte per un omicidio commesso in una rissa e, per sfuggire alla condanna, scappò sempre, lasciando ovunque tracce della sua arte. Definito “il maestro della luce”, la sua produzione è oggi esposta nei grandi musei del mondo: Galleria Borghese di Roma, National Gallery di Londra, Ermitage di San Pietroburgo, Metropolitan di New York, ma anche in qualche collezione privata.

Il suo volto era stampato sulle vecchie banconote da 100.000 lire.

Enrico Fermi (1901-1954), Italia, scienziato. Fisico tra i più eccelsi della storia, è considerato ‘padre della fisica nucleare’ per le scoperte su neutroni e radioattività. Nato a Roma e morto a Chicago, fu attratto fin da piccolo dalla Fisica in cui, dopo l’ammissione alla Normale di Pisa, si laureò nel 1922 con una tesi sulla diffrazione dei raggi x. Specializzato in “meccanica quantistica” in Germania, entrò a contatto con Albert Einstein. Affascinato dallo studio della ‘relatività generale’, progettò il primo reattore nucleare a fissione, aprendo la strada a una scoperta dalle conseguenze disastrose per l’umanità: la bomba atomica, alla cui costruzione partecipò in qualità di direttore tecnico del celebre ‘Progetto Manhattan’, con cui prese forma l’ordigno che rase al suolo Hiroshima e Nagasaki.

Il coronamento della carriera si ebbe nel 1938, con l’assegnazione del Nobel per la Fisica.

Silvio Piola (1913-1996), Italia, ex-calciatore. Nato a Robbio (PV) fu attaccante di Pro Vercelli, Lazio, Torino, Juventus, Novara, con 635 partite e 364 gol (274 in A) che fanno di lui il più prolifico goleador italiano di tutti i tempi, record ancora imbattuto. Con i club, però, vinse solo 1 campionato di B col Novara, mentre in Nazionale (34-30) fu Campione del Mondo 1938 e vinse la Coppa Internazionale ’33-’35.

Silvio Berlusconi (1936), Italia, imprenditore e politico. Nato a Milano, soprannominato “il Cavaliere” per l’onorificenza ricevuta nel ’77, fu costruttore edile (Milano2 e Milano 3), fondò Canale 5 nell’80 e divenne il primo grande editore privato italiano con Mediaset, poi confluita in Fininvest. Grande amico di Bettino Craxi (PSI), entrò in politica dopo Tangentopoli fondando ‘Forza Italia’. Eletto deputato in 5 legislature e poi senatore, fu 4 volte Presidente del Consiglio ed Eurodeputato (’99-’01). La rivista Forbes, nel 2013, lo posizionò al 7° posto tra gli uomini più ricchi d’Italia e 194º tra i più ricchi del mondo. Imputato in più di 20 procedimenti giudiziari (alcuni ancora in corso, altri prescritti o conclusi con l’assoluzione), il 1º agosto 2013 fu condannato a quattro anni di reclusione per frode fiscale con sentenza definitiva, reato per il quale, dall’aprile ’14 a marzo ’15 finì in prova ai servizi sociali. Proprietario e presidente del Milan dal 1986 al 2015, vinse 28 trofei: 8 scudetti, 1 Coppa Italia, 6 Supercoppe italiane, 5 Champions Leagues, 5 Supercoppe Europee, 3 Mondiali per club, diventando il presidente di calcio italiano più vincente di sempre. Nello stesso periodo i giocatori del ‘suo’ Milan portarono a casa 7 Palloni d’Oro: Gullit, Van Basten (3), Weah, Shevchenko, Kakà. Oggi è proprietario del Monza in C.

Felice Gimondi (1942-2019), Italia, ex-ciclista e dirigente. Nato a Sedrina (BG), corse su strada come professionista dal ’65 al ’79 ed è uno dei 6 corridori ad aver vinto tutti e tre i grandi Giri: Tour de France (’65), Giro d’Italia (’67, ’69, ’76) e Vuelta a España (’68).

Gimondi vinse anche 1 Parigi-Roubaix (’66), 1 Milano-Sanremo (’74), 2 Giri di Lombardia (’66, ’73) e 1 Mondiale (’73), nonché 1 argento (’71) e 1 bronzo (’70) mondiali.

Il 16 agosto ’19 morì per un malore mentre faceva il bagno a Giardini Naxos, in Sicilia.