FRASE DEL GIORNO – Benché la vita umana non abbia prezzo, noi operiamo sempre come se qualcosa sorpassasse in valore la vita umana. (Antoine de Saint-Exupery)

SANTI DEL GIORNO – Santi Maurizio, Candido, Essuperio, Vittore e compagni (Martiri della Legione Tebea; San Maurizio è il protettore di alpini, guardie svizzere, militari, tintori), San Settimio di Jesi (Vescovo e Martire), Sant’Emmerano di Ratisbona (Abate e Martire), Santa Basilia (Martire).

EVENTI DEL GIORNO – Nel 1888 viene pubblicata per la prima volta la rivista National Geographic Magazine.

Nel 1949 l’URSS detona la sua prima bomba atomica.

Nel 1960 il Mali ottiene l’indipendenza dalla Francia.

Nel 1975 Sara Jane Moore cerca di assassinare il presidente USA Gerald Ford.

Nel 1980 l’Iraq invade l’Iran.

NATI DEL GIORNO – Ornella Vanoni (1984), Italia, cantante. Milanese, interprete di classe, possiede una delle più belle voci della musica leggera italiana ed è in attività dal 1956. La sua parabola artistica passò attraverso due grandi artisti: Giorgio Strehler, che la fece maturare come attrice impegnata, e Gino Paoli che scrisse per lei celeberrime canzoni d’amore. E con entrambi ebbe un’intensa storia d’amore. I grandi autori furono sempre affascinati dalla sua voce, affidandole brani indimenticabili, come “Mi sono innamorato di te” (Luigi Tenco) e “La musica è finita” (Franco Califano). Gli anni ’70 la consacrarono con “Domani è un altro giorno” e “L’appuntamento”. La Vanoni vanta un ampio e poliedrico repertorio, dalle canzoni della mala alla bossa nova al jazz, con particolare attenzione alla canzona d’autore italiana. Gli album pubblicati sono 62, di cui 47 in studio, 6 ‘live’ e 9 raccolte. Ha partecipato 8 volte a Sanremo, arrivando 2^ e tre volte 4^.

Giuseppe Saronni (1957), Italia, ex-ciclista e dirigente sportivo. Nato a Novara, corse dal ’77 al ’90, su pista e su strada, vincendo 2 Giri d’Italia (’79 e ’83), 1 Milano-Sanremo, 1 Giro di Lombardia, 1 Freccia Vallone e 1 Campionato del Mondo su strada (’82). Nella rassegna iridata conquistò anche 1 argento (’81) e 1 bronzo (’86), mentre su pista ottenne 1 bronzo (’81) nella classifica a punti. Dal 2005 è dirigente della UAE Team Emirates.

Andrea Bocelli (1958), Italia, cantante. Tenore tra i più famosi e ambasciatore della musica italiana nel mondo, è originario di Lajatico (PI). Nato con problemi agli occhi per un glaucoma congenito, perse completamente la vista a 12 anni, ma ciò non lo dissuase dal sogno di diventare cantante lirico. Nell’ambiente operistico, però, non trovò sbocchi, e così si lanciò nel pop. La svolta arrivò nel ’92, incontrando Caterina Caselli che lo lanciò con Zucchero (“Miserere” del ’93) e tra le Nuove Proposte di Sanremo ’94, dove trionfò col brano “Il mare calmo della sera”. Da qui l’ascesa fu inarrestabile: il brano “Con te partirò” (’95) conquistò la scena internazionale. Bocelli ha cantato in molti importanti teatri d’opera, incidendo anche alcune opere, e ha pubblicato 23 album (16 studio, 4 live, 3 raccolte). Nella vita privata si è sposato 2 volte, con Enrica Cenzatti (’92-’02) e con Veronica Berti (’14), e ha 3 figli: Amos (’95), Matteo (’97) dalla Cenzatti, e Virginia (’12) dalla Berti. Molto attivo nel sociale, si dedica a due Fondazioni, una per per la ricerca medica e l’altra contro emarginazione sociale e povertà.

Ronaldo (1976), Brasile, ex-calciatore. Nato a Rio de Janeiro come Luís Nazário de Lima, giocò con Cruzeiro, PSV, Barcellona, Inter, Real Madrid, Milan e Corinthians, per 518 presenze e 352 gol. Soprannominato “Il Fenomeno”, vinse 2 scudetti e 2 Coppe del Brasile, 1 scudetto spagnolo, 1 Coppa di Spagna, 2 Supercoppe di Spagna, 1 Coppa delle Coppe (Barcellona), 1 Coppa Uefa (Inter), 1 Coppa Intercontinentale (Real Madrid). Con la nazionale ‘verde-oro’ (105-67) vinse 2 Campionati del Mondo (’94-’02), 2 Coppe America (’97-’99), 1 Confederation Cup (’97) e 1 bronzo Olimpico (’96).

Roberto Saviano (1979), Italia, giornalista e scrittore. Napoletano doc, cominciò da “il manifesto” e “Corriere del Mezzogiorno”, dove si segnalò per le inchieste sulla camorra. Nel ’06 debuttò col bestseller “Gomorra”, che conquistò pubblico e critica per lo stile molto vicino al linguaggio cinematografico, denunciando gli affari illeciti del clan dei Casalesi. Il successo si ripeté al cinema col film omonimo (’08) di Matteo Garrone (vinse 7 David di Donatello). Tradotto in 52 lingue e venduto in oltre 10 milioni di copie, il romanzo gli stravolse la vita nel bene e nel male: diventò personaggio pubblico, ma finì nel mirino della camorra e, da allora, vive sotto scorta. Nel ’14 fu lanciata la serie TV ispirata al libro “Gomorra”. Oltre a collaborare con grandi testate (Repubblica, Washington Post, New York Times), nel ’13 pubblicò “Zero Zero Zero” (sul traffico di cocaina) e nel ’16 “La paranza dei bambini”, romanzo sulle bande di ragazzini attratte dalla vita criminale.