Calcio Camminato, Campionato Regionale Piemontese il 1° settembre

Si svolgerà domenica 1° settembre, dalle 9 alle 16.30 al Campo Sportivo Comunale “R. Cattaneo” di Alessandria (via Monteverde), la terza e ultima giornata del Campionato Regionale Piemontese di Calcio Camminato (Walking Football).

L’evento sportivo è patrocinato dall’Amministrazione Comunale e la conferenza stampa odierna ha precisato le peculiarità di questo importante incontro sportivo.

La conferenza ha visto coinvolti l’Assessore allo Sport di Alessandria, Piervittorio Ciccaglioni, e i responsabili sportivi alessandrini della manifestazione nelle persone del Presidente di Walking Footbal Alessandria (Valentino Traverso), dell’Allenantore “over 60” (Giuseppe Ulderici) e dell’Allenantore “over 50” (Vincenzo Rolando), insieme ai giocatori Roberto De Bianchi e Maurizio Maestri (“Over 50”) e Ottorino Trimboli (over 60”).

Presenti alla conferenza stampa anche Vito Gibin e Aldo Dondi in qualità di Membri del Direttivo Nazionale Calcio Camminato U.N.V.S..

«Si tratta ancora una volta – ha dichiarato l’Assessore Comunale allo Sport di Alessandria, Piervittorio Ciccaglioni – di una manifestazione in grado di mettere in luce, per un verso, gli aspetti di originalità di questa recente disciplina sportiva di matrice anglosassone che sta avendo sempre più successo anche in Italia e, per altro verso, di porre in evidenza quanto il “sistema sportivo” della nostra Città sia vivace e sappia proporre iniziative di rilievo che attirano un pubblico vasto e degli atleti che intendono qualificarsi per le competizioni di livello regionale e nazionale».

Le squadre partecipanti saranno le seguenti:

over 50 : Alessandria , Biellese , Borgomanero , Casale Monferrato , Novara , Vercelli ;

: , , , , , ; over 60: Alessandria, Biellese, Novara A, Novara B.

«La rappresentativa di Alessandria “over 50” – hanno sottolineato i Responsabili di Walking Football Alessandria – risulta essere attualmente al secondo posto in classifica, con grandi possibilità di accedere alla fase nazionale finale e la giornata del 1° settembre sarà veramente decisiva per l’ammissione alle fasi finali Nazionali in programma a Vercelli domenica 15 settembre. Per questo invitiamo gli alessandrini all’evento, nella consapevolezza di quanto possa essere interessante conoscere e vedere da vicino le dinamiche specifiche di questo sport che si propone come particolarmente fruibile da una larga fascia di popolazione».

Ha in proposito dichiarato Paolo Arrobbio, Presidente del Gruppo AMAG: «Siamo davvero lieti di sostenere, come ALEGAS, un appuntamento sportivo, ma anche sociale e terapeutico, di grande rilevanza come il l’evento del 1° settembre di Calcio Camminato, patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Alessandria e con il diretto coinvolgimento dell’Assessorato allo Sport. Dopo i cinquant’anni mantenere una buona forma fisica è fondamentale e riuscirci continuando a praticare, seppur “al passo”, uno sport tanto amato da ragazzi come il calcio è davvero un bel modo di (non) invecchiare».

Questa nuova disciplina sportiva è nata da pochi anni in Gran Bretagna (dove esistono oltre 900 società partecipanti) alla quale possono partecipare tutti gli appassionati del calcio che abbiano compiuto i 50 anni di età.

Il Calcio Camminato, secondo gli esperti Medici Cardiologici, risulta essere molto consigliabile in quanto favorisce una migliore circolazione sanguigna e non prevede traumi fisici tra giocatori, essendo vietato dal regolamento il contrasto fisico in ogni sua forma.

Le società partecipanti alla manifestazione alessandrina sono composte da giocatori tesserati all’Unione Nazionale Veterani Sportivi (U.N.V.S.), la cui sezione di Alessandria è formalmente la promotrice e organizzazione della manifestazione.

La squadra di Walking Football Alessandria “over 60” è così composta:

Allenatore: Giuseppe Ulderici

Preparatore atletico: Davide Cantone

Giocatori: Sala Niccolò – Rolando Vincenzo – Bozza Lorenzo – Varnero Aldo – Gambino Franco – Bovera Maurizio – Greppi Mauro – Chiarelli Gino – Frezzato Ivan – Trimboli Ottorino – Ferrari Adriano – Schiavini Piero – Ulderici Giuseppe – Scarrone Paolo – Cresta Ermanno – Zottarelli Franco – Guzzon Maurizio.

La squadra di Walking Football Alessandria “over 50” è così composta:

Allenatore: Vincenzo Rolando

Preparatore atletico: Davide Cantone

Giocatori: Astori Giovanni – Vergano Mauro – De Vita Alfonso – Mantovani Fabio – Torrielli Pierpaolo – Pasino Roberto – Menchetti Giorgio – Armieri Paolo – De Bianchi Roberto – Maestri Maurizio – Cantone Davide – Calmini Claudio – Taglietti Massimo.

Di seguito, il Calendario delle Partite in programma domenica 1° settembre 2019 al Campo Sportivo Comunale “R. Cattaneo” di Alessandria, organizzato grazie alla collaborazione di Alegas-Gruppo Amag, Hotel Al Mulino Congress & Restaurant, Ristorante Pizzeria La Vita è Bella, Mondofrutta-Fratelli Derizio, Centro Serramenti e Porte, La Ghiottosa-Food & Drive Alessandria, Sportika, Pizzeria Pura Passione-Valle San Bartolomeo, CartoService-carta per alimenti.

ora campo partita categoria 9.30 1 Casale Monf. Alessandria over 50 2 Vercelli Novara 3 Biella Borgomanero 10.05 1 Novara B Novara A over 60 2 Biella Alessandria 10.40 1 Alessandria Novara over 50 2 Vercelli Borgomanero 3 Casale Monf. Biella 11.15 1 Alessandria Novara A over 60 2 Novara B Biella 11.50 1 Casale Monf. Vercelli over 50 2 Alessandria Biella 3 Borgomanero Novara 14.30 1 Alessandria Novara B over 60 2 Biella Novara A 15.15 1 Vercelli Biella over 50 2 Casale Monf. Novara 3 Borgomanero Alessandria

Il Calcio Camminato

Il Calcio Camminato (Walking Football) nasce in Inghilterra nel 2011, si sviluppa rapidamente raggiungendo lo scopo di aggregare diverse legne locali che hanno diffuso e incrementato la pratica di questo sport, raggiungendo ad oggi circa 1.200 squadre in tutto il territorio della Gran Gretagna con circa 40.000 praticanti.

In Italia, la Sezione U.N.V.S. “Umberto Barozzi” di Novara, all’inizio del 2016, ha creduto nel potenziale del Calcio Camminato, istituendo un gruppo di gioco che è aumentato esponenzialmente con un’attività settimanale e una partecipazione sempre più interessata da parte di ex-calciatori ormai non più atleticamente attivi.

Credendo fortemente nel progetto e con spirito pionieristico, la Sezione Novarese ha deciso di convocare una conferenza stampa il 16 ottobre 2016 coinvolgendo, per quanto possibile, CONI, FIGC e Media Nazionali oltre a d altri diversi organismi quali arbitri, allenatori e varie associazioni del mondo del calcio.

Da quesato momento si è superata la fase pionieristica dando luogo al primo Campionato Nazionale nel 2018 che ha laureato “Campione d’Italia” il Team di Novara e formando la rappresentativa Nazionale che ha giocato i primi incontri internazionali del nuovo sport a Brighton, in Inghilterra, nel maggio 2018 contro le rappresentative Inglesi “over 50” e “over 60”.

La divulgazione del Calcio Camminato procede con l’organizzazione di amichevoli, di Campionati Regionali, del secondo Campionato Nazionale e, non ultimo, con la partecipazione ai Campionati Europei di Chesterfield nel giugno 2019, con i tre alessandrini Bovera, Pasino e Menchetti.