Shopping street, Platea cibis e una giornata dedicata al libro: dal 23 al 28 aprile Alessandria e’ in festa

Shopping Street per le vie del centro: promozioni, intrattenimento, sorprese ed allestimenti speciali nei negozi venerdì 26 e sabato 27 aprile

Platea Cibis: street food con prodotti regionali ed internazionali in viale della Repubblica dal 25 al 28 aprile

San Giorgio, una rosa, un libro: il 23 aprile, per celebrare la giornata del libro, rose in omaggio nelle librerie cittadine

Una settimana ricca di iniziative, eventi, sorprese, cultura e cibo: i commercianti alessandrini hanno messo a punto una proposta accattivante e variegata nella settimana successiva a Pasqua, per offrire ai residenti e a quanti verranno da fuori un’accoglienza speciale.

Si parte con l’iniziativa “San Giorgio, una rosa, un libro”, progetto ideato e diretto dal giornalista Aldo Mantineo, che vede arrivare ad Alessandria, a Siracusa e a Vercelli (grazie alla sinergia delle tre Confcommercio e delle Federfiori locali) la tradizione catalana che vuole che nel giorno di san Giorgio, il 23 aprile – proclamato dall’Unesco nel 1995 Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore -, un uomo regali alla sua amata una rosa rossa venendo ricambiato con il dono di un libro. Nella giornata del 23 aprile, chi acquista un libro scritto da un autore piemontese o edito da una casa editrice piemontese nelle librerie della città aderenti all’iniziativa riceverà in omaggio una rosa. L’idea è di celebrare e festeggiare la cultura, promuovendo chi contribuisce a crearla con il proprio lavoro, quindi gli autori, gli editori e le librerie.

Alessandria torna ad ospitare, come ormai tradizione da qualche anno “PLATEA CIBIS“, la manifestazione organizzata da Procom, in collaborazione con il Comune di Alessandria, Anva Confesercenti e T-Event, che si terrà dal 25 al 28 aprile 2019 in Viale della Repubblica dedicata alla cucina tradizionale e ai prodotti tipici.

Saranno presenti circa 20 operatori con prodotti tipici di varie regioni italiane, come ad esempio il Piemonte con Agnolotti e salamino di Mandrogne, la Sicilia con pane ca meusa, arancini e cannoli; la Liguria con Focaccia genovese, trofie al pesto e pesce fritto; la Puglia con bombette; il Lazio con porchetta e primi piatti romani; l’Abruzzo con arrosticini di pecora e fritti misti; la Sardegna con malloreddus e seadas, le Marche con Scottona Marchigiana.

Inoltre saranno presenti alcuni operatori stranieri tra i quali: La spagna con Paella e Sangria, Belgio con birre artigianali, gli Stati Uniti con hamburger di angus e pulled pork, l’Olanda con patata wist e chips.

Durante la manifestazione saranno presenti eventi per allietare il pubblico.

Appuntamento in Viale della Repubblica, gli orari di apertura sono dalle 10.00 alle 24.00.

E nelle giornate di venerdì 26 e sabato 27 aprile, per accogliere e sorprendere quanti saranno in città, i commercianti delle vie del centro, con il supporto di Weconf e con il patrocinio del Comune di Alessandria, hanno ideato l’iniziativa “Shopping Street per le vie del centro”: due giorni di promozioni, occasioni speciali, piccoli e grandi eventi. In queste due giornate sarà possibile trovare nei negozi aderenti una parte della merce a condizioni particolarmente vantaggiose, omaggi, servizi e trattamenti speciali, ma anche allestimenti particolari e scenografici ed eventi di animazione ed intrattenimento.

San Giorgio, una rosa, un libro – 23 aprile – Librerie aderenti

La Nuova Cartoleria, Corso Virginia Marini 81

Libreria Berardini, via San Giacomo della Vittoria 87

Libreria Mondadori, via Trotti 58

Il Libraccio, via Milano 32/A