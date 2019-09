Sabato 21 settembre alle ore 16, presso il ‘Circolo di Lettura Nicola Bodrati’ di Castellazzo Bormida (via 25 aprile, portici palazzo comunale) avrà luogo un incontro sulla sericina dal titolo “Il baco da seta… e non solo!”, l’esperienza della bachicoltura a scopo scientifico in provincia di Alessandria, durante il quale saranno messi in luce antichi e moderni impieghi della sericina in ambito tessile, alimentare, biomedico e cosmetico. L’evento, patrocinato dal Comune, è organizzato dal FAI di Castellazzo Bormida.