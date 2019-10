Mercoledì al Cinema Teatro di Valenza il film “Martin Eden”

Dopo il prologo di martedì 8 ottobre dell’evento speciale “Movie Tellers Narrazioni cinematografiche, riprende la tradizionale programmazione del mercoledì sera del CineTeatro Sociale di Valenza.

Il film inaugurale della stagione 2019-2020, mercoledì 9 ottobre alle ore 21.00, è “Martin Eden”, pellicola che ha valso al protagonista Luca Marinelli la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

“Martin Eden”, liberamente tratto dall’omonimo romanzo del 1909 scritto da Jack London, è una produzione italo-francese e vede nel cast, oltre a Luca Marinelli, anche Carlo Cecchi, Jessica Cressy, Vincenzo Nemolato, Marco Leonardi, Denise Sardisco, Carmen Pommella.

Dopo aver salvato da un pestaggio Arturo, giovane rampollo della borghesia industriale, il marinaio Martin Eden viene ricevuto nella casa della famiglia del ragazzo. Qui conosce Elena, la bella sorella di Arturo, di cui si innamora al primo sguardo. La giovane donna, colta e raffinata, diventa non solo un’ossessione amorosa ma il simbolo dello status sociale cui Martin aspira a elevarsi. A costo di enormi fatiche e affrontando gli ostacoli della propria umile origine, Martin insegue il sogno di diventare scrittore e – influenzato dal vecchio intellettuale Russ Brissenden – si avvicina ai circoli socialisti, entrando per questo in conflitto con Elena e il suo mondo borghese.

“Un libro di grande attualità politica – dichiara il regista Pietro Marcello- che rivela la capacità di Jack London di vedere le fosche tinte del futuro, le perversioni e i tormenti del ventesimo secolo.”

Prezzo del biglietto: 6 euro

Possibilità di acquistare una speciale “cinecard” che da diritto a 5 ingressi al costo di 20 euro.

Successivo film sul grande schermo di Valenza, mercoledì 16 ottobre, sarà “Grandi bugie tra amici”.

Info&Contatti: