Il libro “Billala! 8 favole per bambine e bambini curiosi” a Un Libro in Galleria

Secondo appuntamento di marzo questo pomeriggio con “Un Libro in Galleria”, organizzata da Edizioni Epoké in collaborazione con l’Associazione Novinterzapagina. L’appuntamento, dedicato ai più piccoli, è alle ore 18.00 presso la Galleria PagettoArte (via Girardengo, 85-87) con la scrittrice e psicoterapeuta Sara De Virgilio e il suo nuovo libro “Billala! 8 favole per bambine e bambini curiosi”. Gli otto racconti di Bilalla! sono rivolti a piccoli lettori che vogliono scoprire il mondo. Storie semplici ma dal significato profondo, che non hanno la pretesa di insegnare qualcosa, ma lasciano aperti tanti spunti di riflessione e presentano diversi livelli di lettura. Il libro è dedicato ai bambini, ma anche agli adulti che si prendono cura di loro: educatori, insegnanti, genitori. La raccolta di favole Bilalla!, edita da Edizioni Epoké-La Torretta nella collana I Gerbilli, è arricchita dalle delicate illustrazioni ad acquerello di Roberta Rossetti, in arte Il T Rex a Pois, disegnatrice e scenografa, che ha impreziosito con le sue tavole numerosi volumi di narrativa per bambini.

Per informazioni email: [email protected]; Tel: 0143.323.071