Festival Adelio Ferrero (Cinema e Critica)

Alessandria ospiterà la 36^ edizione del Festival “Adelio Ferrero” dal 10 al 13 ottobre: quattro giorni – di incontri, visioni, proiezioni, dibattiti, assieme ai protagonisti del cinema e della critica – nel segno del ricordo di Adelio Ferrero (1935-1977), critico cinematografico, protagonista della cultura alessandrina, docente di cinema presso il DAMS all’Università di Bologna, fondatore della rivista “Cinema e Cinema”, primo Presidente del Teatro Comunale di Alessandria.

A tutto ciò è stata dedicata la conferenza stampa odierna, presso il Teatro Alessandrino, alla quale hanno partecipato Gianfranco Cuttica di Revigliasco, Sindaco della Città di Alessandria, Cherima Fteita, Assessore comunale alle Manifestazioni ed Eventi di Alessandria, Roberto Lasagna, Direttore artistico del Festival e Presidente Circolo del Cinema “Adelio Ferrero”, Giorgio Simonelli, Co-Direttore artistico del Festival, Cristina Antoni, Presidente di “CulturAle ASM Costruire Insieme” di Alessandria, Antonella Ferraris, Rappresentante ISRAL-Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Alessandria, e Marco Caneva, Rappresentante Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria.

Il Festival è promosso congiuntamente dall’Amministrazione Comunale di Alessandria (Assessorato alle Manifestazioni ed Eventi guidato da Cherima Fteita), da “CulturAle – ASM Costruire Insieme” e dal Circolo del Cinema “Adelio Ferrero” e vede il diretto coinvolgimento – per quanto riguarda l’organizzazione e la promozione – di Edizioni Falsopiano, Cinema Teatro Alessandrino & Multisala Kristalli, Associazione Cultura e Sviluppo, Cinema Macallè e ISRAL nonché il sostegno del Gruppo Amag e di BiverBanca. Si avvale altresì del Patrocinio della Regione Piemonte e di FIC-Federazione Italiana CineForum.

I luoghi del Festival per l’edizione 2019 sono il Teatro Alessandrino (via Verdi 12 – Alessandria), la sede dell’Associazione Cultura e Sviluppo (piazza Fabrizio De Andre 76 – Alessandria) e il Multisala Kristalli (via Giuseppe Parini 17 – Piazza Ceriana – Alessandria), mentre gli Ospiti invitati sono Giuliana De Sio, Mirella D’Angelo, Davide Favargiotti, Marco Giusti, Adalberto Maria Merli, Anna Pavignano, Maurizio Ponzi, Victor Rambaldi, Shel Shapiro e Marco Werba.

Il Festival prevede altresì un “Omaggio” a Carlo Rambaldi e Massimo Troisi.

Il Comitato scientifico è composto da: Mathias Balbi, Alberto Ballerino, Marco Caneva, Davide D’Alto, Roberto Lasagna, Benedetta Pallavidino, Daniela Sguaizer, Saverio Zumbo.

Due le Giurie per quanto riguarda il “Premio Adelio Ferrero” 2019: una relativa agli elaborati cartacei e l’altra per i video-saggi. Questi i componenti le Giurie:

Giuria del Premio Adelio Ferrero per gli elaborati cartacei : Danilo Arona, Mathias Balbi, Giulia Carluccio, Davide D’Alto, Steve Della Casa, Bruno Fornara, Mario Gerosa, Mauro Gervasini, Roberto Lasagna, Luca Malavasi, Anton Giulio Mancino, Roy Menarini, Emiliano Morreale, Adriano Piccardi, Giulio Sangiorgio, Saverio Zumbo

: Danilo Arona, Mathias Balbi, Giulia Carluccio, Davide D’Alto, Steve Della Casa, Bruno Fornara, Mario Gerosa, Mauro Gervasini, Roberto Lasagna, Luca Malavasi, Anton Giulio Mancino, Roy Menarini, Emiliano Morreale, Adriano Piccardi, Giulio Sangiorgio, Saverio Zumbo Giuria del Premio per i video-saggi: Marco Bertozzi, Luca Bigazzi, Marcello Walter Bruno, Cécile Chièze, Oreste De Fornari, Elfriede Gaeng, Paolo Lipari, Mirko Locatelli, Umberto Mosca, Giovanni Robbiano, Antonella Sica, Antonio Somaini, Giuditta Tarantelli.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE GIORNATE

Giovedì 10 Ottobre

Associazione Cultura e Sviluppo, Piazza Fabrizio De André 76 – Alessandria

L’avventurosa storia dell’attore cinematografico attraverso due protagonisti eccellenti. Adalberto Maria Merli, dagli sceneggiati televisivi “cult” come La freccia nera al doppiaggio di Jack Nicholson e Robert Redford, passando per i ruoli nei film di Valerio Zurlini e Dario Argento, per arrivare alla scrittura del romanzo autobiografico Mangereta.

Mirella D’Angelo, musa di Federico Fellini e volto iconico di Dario Argento, interprete per Tinto Brass e al fianco di Kabir Bedi in Sandokan alla riscossa.

Le voci, i volti e lo stile nel cinema italiano e internazionale dagli anni Settanta agli anni Novanta.

Da Stanley Kubrick a Dario Argento. L’avventurosa storia dell’attore cinematografico raccontata da Mirella D’Angelo e Adalberto Maria Merli

Moderano: Roberto Lasagna, Giorgio Simonelli e Fabio Zanello

ore 19.00 Introduzione

ore 20.15 pausa buffet

ore 21,00 Incontro con Mirella D’Angelo e Adalberto Maria Merli

ore 22.15 Proiezione del lungometraggio Faccia di spia (1975) di Giuseppe Ferrara, interpretato da Adalberto Maria Merli, Mariangela Melato e Francisco Rabal

Venerdì 11 Ottobre

Cinema Teatro Alessandrino, Via Verdi 12 – Alessandria

Omaggio a Carlo Rambaldi

L’arte di Carlo Rambaldi, creatore di personaggi leggendari del grande schermo come King Kong, Alien ed ET, attraverso il racconto del figlio Victor che presenta alle ore 18.00 il cortometraggio “Trespass” sui rischi delle tecnologie nell’eco-sistema e alle ore 21.00 un documentario sul lavoro del padre. Omaggio al grande artista – tre volte premio oscar – con critici ed esperti del mondo di Carlo Rambaldi, prima della proiezione a fine serata di Alien di Ridley Scott a quarant’anni dall’uscita nelle sale.

ore 18.00 Incontro con Victor Rambaldi

Intervengono: Roberto Lasagna, Anton Giulio Mancino, Paolo Micalizzi e Fabio Zanello

Proiezione del cortometraggio Trespass (13 min) diretto da Victor Rambaldi

ore 21.00 Serata speciale per Carlo Rambaldi

Intervengono: Danilo Arona, Anton Giulio Mancino, Paolo Micalizzi, Victor Rambaldi e Fabio Zanello

Proiezione del documentario di Victor Rambaldi L’occhio, la mano, il viaggio (26 min), dedicato al padre Carlo

Ore: 22.30 Proiezione di Alien (1979) regia di Ridley Scott

Sabato 12 Ottobre

Teatro Alessandrino, Via Verdi 12 – Alessandria

Giornata STRACULT con il critico Marco Giusti, il David di Donatello Davide Favargiotti – alessandrino premiato per il suo lavoro in Dogman di Matteo Garrone –, l’omaggio a Massimo Troisi con la partecipazione di Anna Pavignano della compagna e sceneggiatrice dei suoi film, la musica nel cinema thriller con il compositore Marco Werba con i telefilm di Alfred Hitchcock a mezzanotte per i sessant’anni dalla prima trasmissione Rai.

ore 10.00 Recitaziò, recitaziò! – Laboratorio di sceneggiatura per ragazzi e bambini di ogni età a cura di Giancarlo Dallosta

Organizzazione e promozione: Daniela Sguaizer con la collaborazione de “Il Bianconiglio” – ASM Costruire Insieme

ore 17.00 Confessioni di una mente pericolosa, da Alessandria ad Amsterdam. Incontro con Massimo Benvegnù – Interviene: Roberto Lasagna.

ore 18.00 Incontro STRACULT con Marco Giusti

Intervengono: Steve Della Casa, Mario Gerosa e Giorgio Simonelli

ore 19.00 Da Dogman a Suspiria. Incontro con Davide Favargiotti, David di Donatello 2019

Modera: Benedetta Pallavidino Interviene: Lucio Laugelli co-direttore dell’Alessandria Film Festival

ore 21.00 Il cinema appartiene ai sognatori. Omaggio a Massimo Troisi. Incontro con Anna Pavignano Intervengono: Roberto Lasagna e Ignazio Senatore

ore 22.30 La Musica nel Cinema Thriller. Da Alfred Hitchcock a Dario Argento

Sequenze commentate dal musicista e compositore Marco Werba

Intervengono: Danilo Arona e Giorgio Simonelli

Mezzanotte Brividi al Ferrero. I telefilm di Alfred Hitchcock

Domenica 13 Ottobre

Teatro Alessandrino, Via Verdi 12 – Alessandria

La critica cinematografica e il grande cinema: omaggio a Claudio G. Fava e partecipazione del regista Maurizio Ponzi che racconta il suo esordio come critico prima di diventare regista di attrici come Giuliana De Sio, che parteciperà alla serata dopo le premiazioni del trentaseiesimo premio Adelio Ferrero affiancata da Shel Shapiro, voce storica del beat

ore 10.00 Proiezione dei video-saggi in concorso al Premio Adelio Ferrero 2019

Interviene: Saverio Zumbo

ore 16.00 Milano 1968: Collettivo Cinema Militante. Proiezione del film Tra il cane e il lupo di Giulia Cecilia Sodi (84’) – Intervengono: Giorgio Simonelli e la regista Giulia Cecilia Sodi

ore 18.00 Al cinema da giovani. Giudizi, amori, insofferenze in compagnia dei film più amati. Incontro con Maurizio Ponzi

Intervengono: Mathias Balbi, Fabio Francione, Adriano Piccardi e Piero Spila

ore 19.00 C’era una volta il cinema (e la critica) Omaggio a Claudio G. Fava

Oreste De Fornari, Ilaria Feole, Rocco Moccagatta e Giorgio Simonelli ricordano il grande critico in occasione dell’uscita del libro Claudio G. Fava (Il mio cinema)

Intervengono: Elena Pongiglione e Tiziana Voarino

In collaborazione con il Festival Internazionale del doppiaggio Voci nell’ombra

ore 21.00 Incontro con Shel Shapiro e consegna del 36° Premio Adelio Ferrero per giovani critici di cinema. Intervengono: Roberto Lasagna, Giorgio Simonelli e Saverio Zumbo

ore 22.00 Incontro con Giuliana De Sio – Intervengono: Maurizio Ponzi, Roberto Pugliese e Ignazio Senatore