Festa dei Lavoratori a Novi Ligure tra celebrazioni e musica

In occasione della Festa dei Lavoratori a Novi Ligure, martedì 1 maggio, alle ore 10.30, da piazza Falcone e Borsellino partirà il consueto corteo per le vie cittadine. Intorno alle ore 11, verrà deposta una corona di fiori al monumento ai Caduti sul Lavoro (Giardini Pubblici). Dopo il saluto del Sindaco, Rocchino Muliere, seguirà l’intervento di Massimo Cogliandro, Segretario Generale Fillea-Cgil Piemonte, in rappresentanza delle tre Organizzazioni Sindacali (CGIL, CISL e UIL). I cerimoniale saranno accompagnati dalle musiche del Corpo Musicale “Romualdo Marenco”.

Il programma della Festa del Lavoro proseguirà nel pomeriggio, presso i Giardini Pubblici di Piazzale Partigiani, con il “Concerto del Primo Maggio”, organizzato dall’Associazione Fantomatica e il Punto Giovani, in collaborazione con il Comune di Novi Ligure.

A partire dalle ore 16 fino alle 23.30, si alterneranno sul palco sette gruppi musicali del territorio. Ad aprire il concerto, due giovani cantautori, Pietro e Milo, con i loro brani inediti; alle ore 17.00 saliranno sul palco i Deers Brothers, i Pub Likes Emily con i grandi successi funk e pop, i Gimme Jimmys, Beppe Malizia e i ritagli acustici ed il duo Milf con le più famose hit dei Beatles, Rolling Stone e molti altri. Dalle ore 22.00 suonerà un invitato speciale, Aldo Ascolese che insieme al pianista Domenico Berta farà rivivere la poesia e le note del grande cantautore Fabrizio De André. Presenteranno il concerto i ragazzi di Disco-nnect, mentre dalle ore 16.00 alle 18.30 i giovani animatori di Pazzanimazione intratterranno i più piccoli con truccabimbi e palloncini. Come di consueto, nell’area di Piazzale Partigiani saranno presenti banchetti di oggettistica, abbigliamento e piccolo artigianato e stand di alcune associazioni, come Tuttoingioco, specializzati in giochi da tavola, e lo street food. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso il Centro Fieristico Dolci Terre di Novi.