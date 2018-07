Domenica 22 luglio finissage al Castello. Terminano le mostre per il Compleanno Unesco

Il grande successo delle due mostre fotografiche organizzate al Castello del Monferrato per festeggiare il quarto compleanno del sito Unesco di Langhe-Roero e Monferrato, Landscape Perception e Filari di Luce Monferrato, merita un degno atto conclusivo.

Il due percorsi espositivi sono dedicati al Monferrato, uno scrigno di ricchezze per il patrimonio naturale, artistico e culturale del Piemonte.

Domenica 22 luglio, alle ore 17,30 il Comune di Casale Monferrato organizza, nelle sale del secondo piano della fortezza che ospitano le due esposizioni, un finissage: una visita guidata alle due mostre condotta dagli artisti con brindisi finale.

Landscape Perception è dedicata a due artisti residenti nel Monferrato da più di vent’anni. Mark Cooper, di origine inglese, fotografo di fama, ha realizzato reportage fotografici viaggiando a lungo soprattutto nel Medio Oriente e in Africa settentrionale. Le sue foto documentano una svolta importante nella storia dell’Arte Contemporanea, classici esempi dell’astrattismo restando fotografie del reale. Manuel Cazzola, è un artista appassionato di fotografia che realizza immagini per la promozione del patrimonio ambientale e delle attrattive turistiche residenti nel territorio Monferrino.

Filari di Luce Monferrato a cura di Club per l’Unesco di Vignale Monferrato, con opere di Silvano Ghirardo, Alberto Maffiotti e Domenico Rota, è un’esposizione articolata in tre unità: le vigne, le colline boscate e i villaggi; immergersi nel Monferrato vuol dire riscoprire la luce ed il suo modificarsi, ora lento, ora rapido, nel giorno e nelle stagioni: radiose albe su fondo azzurro in inverno, la nebbia nel fondo valle in primavera, i colori dei fiori in estate, le vigne durante la vendemmia, tramonti infuocati dove la luce evapora all’apparire delle prime stelle in autunno.

Le due mostre sono visitabili gratuitamente ancora sabato 21 e domenica 22 luglio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.