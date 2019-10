Domani al Cinema Teatro di Valenza torna l’evento speciale “Movie Tellers”

Torna domani, martedì 8 ottobre, al CineTeatro Sociale di Valenza l’evento Movie Tellers Narrazioni cinematografiche, una giornata con proiezioni di corto e lungometraggi no-stop dal tardo pomeriggio.

Il progetto, giunto alla terza edizione e curato dall’Associazione Piemonte Movie con il sostegno di Regione Piemonte e Film Commission Torino Piemonte, si pone come obiettivo quello di rafforzare il network per la promozione di film piemontesi e diffondere la cultura cinematografica su scala regionale. Si tratta di un circuito itinerante che porterà in 27 località del territorio una selezione dei migliori prodotti cinematografici della recente stagione.

L’inizio è alle ore 18.00 con “Tempo critico” (Italia, 2018, 19’), cortometraggio di Gabriele Pappalardo, vincitore del premio Torino Factory al 36° Torino Film Festival; a seguire, ore 18.30, “Dove bisogna stare” (Italia, 2018, 98’), di Daniele Gaglianone e Stefano Collizzolli che mostra la vita di quattro donne impegnate nell’accoglienza di migranti.

Alle ore 20.15 un piacevole aperitivo con delizie enogastronomiche offerte da Slow Food, che introduce il finale di serata con il documentario “Viaggio nella valle del Po”, alle ore 21.00, omaggio a Mario Soldati, presentato in collaborazione con il 37° TFF e Rai Teche, e seguito, alle ore 21.30, da “Tutti pazzi a Tel Aviv” (Lussemburgo, Belgio, Israele, Francia, 2018, 97’) di Sameh Zoabi, coprodotto dal Torino Film Lab e distribuito in dieci Paesi.

Due sono le formule: il pubblico avrà la possibilità di partecipare a tutte le proiezioni comprensive dell’aperitivo con un biglietto a 7 euro oppure scegliere solo la seconda parte di programmazione (a partire dalle ore 21.00) con un biglietto ridotto a 4 euro.

Per gli studenti delle scuole locali, inoltre, Movie Tellers propone nelle giornate di martedì 8 e mercoledì 9 ottobre il film “Dolcissime”, ultima fatica del regista alessandrino Francesco Ghiaccio, girato a Torino, in doppia proiezione alle ore 09.00 e alle 11.00 ogni giorno.

Info&Contatti: CineTeatro Sociale Valenza, corso Garibaldi 58, 15048 Valenza (AL) – biglietteria@valenzateatro.it

0131 920154 – 324 0838829