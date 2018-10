Dibattuto a più voci sul futuro della città nuova: e se alla Gambarina partisse il tavolo Marengo-Monferrato?

Mettere tutti intorno al tavolo a discutere senza far prevalere le divisioni è una specialità in cui da qualche anno eccelle il MCL di Alessandria. Efrem Bovo sa che nel Movimento guidato da Piercarlo Fabbio, c’è un bene comune. Quello è l’obiettivo di ognuno. Meglio se le personalità di volta in volta invitate, rappresentano o aree di pensiero o istituzioni che possano far comprendere come la comunità alessandrina e la sua provincia devono provare ad essere più forti delle differenze che pur ci sono fra ogni operatore politico, ma che debbono essere messe da parte per mettere a bersaglio il nostro interesse territoriale.

Così non sono mancati coloro che hanno evocato toni di turismo avanzato, quasi riproponendo l’antico titolo di Giovanni Sisto, Alessandria provincia turistica, un patrimonio che ancora oggi si sente tra chi la Provincia la deve guidare, come Gianfranco Baldi, alle prese con le retrostrade del ponte Morandi di Genova o i consiglieri regionali Domenico Ravetti – il suo fare squadra di grande stile è piaciuto ad un pubblico che non era venuto alla Gambarina per sentire confronti muscolari – che ha riproposto il turismo come grande patrimonio e Luca Rossi, alla ricerca di parallelismi fra San Francesco e francescani minori emigrati dal valenzano in Sicilia. Un intreccio fra storia e politica, che non ha mancato di investire il gamondiano San Ugo Canefri, santo nato lo stesso anno in cui nasceva la città e la via intitolata ad uno dei membri della sua famiglia che scorre a pochi passi dal Museo della Gambarina.