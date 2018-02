Cena di beneficenza per la LAV

GIOVEDI’ 22 febbraio

La serata si svolgerà presso il ristorante indiano Swagat di

Alessandria (via Vochieri 108) a partire dalle ore 20.

Costo pro-capite 20€.

Prenotazione obbligatoria entro lunedì 19/02

– via email [email protected]

– via telefono/sms al numero 3204795564

I fondi raccolti saranno destinati all’Oasi della Pace La Belle Verte

di Carpeneto (AL), non-fattoria che fa parte della rete dei santuari

Animali Liberi.

La Belle Verte, immersa nel verde dello spartiacque tra la valle

dell’Orba e la valle del Bormida nel basso Piemonte, è una

associazione no profit che si prefigge di diffondere un consumo

consapevole non violento nel totale rispetto della Vita e

dell’Ecosistema secondo i principi dell’Equispecismo e dell’Ecologia

Profonda. La funzione di questo progetto quindi non è soltanto la

salvezza e la cura di un piccolo gruppo di ex animali da reddito…ma

attraverso le visite e la partecipazione agli svariati eventi si

intende provocare una spinta verso un’attiva azione concreta,

promuovendo cambiamenti di abitudini, attività di informazione,

liberazione, recupero, accoglienza e tutela.

Gli Animali non umani che vivono protetti nel Santuario:

-sono stati sottratti dall’attività produttiva alimentare (e non

comprati)

-vivono tutti insieme in uno spazio naturale

-sono liberi di esprimersi di relazionarsi di muoversi

-hanno un nome e sono considerati individui

-sono mantenuti e curati da volontari.