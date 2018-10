Al via mercoledì la nuova programmazione al Cinema Teatro di Valenza

Riprende mercoledì 10 ottobre Valenza Movie, la programmazione del CineTeatro di Valenza, una selezione di film di ultima uscita, italiani e stranieri, selezionate dalla direzione artistica di Roberto Tarasco.

L’esordio mercoledì 10 ottobre, alle ore 21.00, è affidato a “Sulla mia pelle”, pellicola tra le più applaudite e discusse nella recente edizione della Biennale del cinema di Venezia. L’interpretazione magistrale di Alessandro Borghi e una regia che fugge a ogni retorica, per un’opera intensa e lucida sulcaso di Stefano Cucchi, il trentenne romano morto all’ospedale Sandro Pertini il 22 ottobre 2009 mentre si trovava in custodia cautelare.

Il film racconta l’ultima settimana di vita di Stefano Cucchi, un’odissea fra caserme dei carabinieri e ospedali, un incubo in cui un giovane uomo di 31 anni entra sulle sue gambe ed esce come uno straccio sporco abbandonato su un tavolo di marmo. Il regista Alessio Cremonini ha scelto di raccontare una delle vicende più discusse dell’Italia contemporanea come una discesa agli inferi cui lo stesso Cucchi ha partecipato con quieta rassegnazione, sapendo bene che alzare la voce e raccontare la verità, all’interno di istituzioni talvolta più concentrate sulla propria autodifesa che sulla tutela dei diritti dei cittadini, sarebbe stato inutile e forse anche pericoloso.

Nei mesi di ottobre e novembre saranno otto le nuove visioni che intendono riproporsi comeappuntamento fisso del mercoledì sera per il pubblico valenzano.

L’appuntamento successivo, mercoledì 17 ottobre, sarà con un evento speciale di Piemonte Movie: MOVIE TELLERS, una proiezione di cortometraggi e lungometraggi no-stop dalle ore 18.00 con un intermezzo gastronomico di Slow food.

