Un operaio di 50 anni è morto stamane intorno alle 8,30 mentre era al lavoro nella ditta di legnami IBL di Coniolo, vicino Casale. Dopo l’incidente sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco e il 118, l’operaio è stato trasportato all’ospedale in codice rosso ma non c’è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini per capire la dinamica dell’incidente.