Sono ora in corso le operazioni a Nizza Monferrato in piazza Garibaldi dove una donna di circa 40 anni è stata investita da un’auto, i Vigili del Fuoco stanno liberando la vittima incastrata sotto l’auto ed è partito l’elisoccorso da Alessandria per trasportare la donna in codice rosso all’ospedale di Alessandria.

Stamane alle 10 ,30 un motociclista di 18 anni si è scontrato contro un’auto a Spinetta Marengo, intervenuti i soccorsi è stato trasportato in codice rosso.