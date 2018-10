Cerrina Monferrato: fanno esplodere un bancomat, evacuato il palazzo

In data odierna alle ore 2.30 la squadra di Casale è intervenuta in Cerrina Monferrato, via Nazionale, per un dissesto statico in un edificio causato da un’esplosione per furto di un bancomat. Ancora una volta, i malviventi hanno impiegato sostanze esplodenti per poter trafugare il bancomat. Gli effetti dell’esplosione hanno determinato condizioni di pericolo per le due famiglie residenti nello stabile che sono state precauzionalmente allontanate dai vigili del fuoco in attesa di ulteriori e più approfondite valutazioni strutturali.

Sul posto i Carabinieri della compagnia di Casale Monferrato e il Sindaco di Cerrina Monferrato.