Arrestato il ladro seriale d’appartamenti e negozi

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alessandria unitamente ai colleghi della Stazione Carabinieri del Capoluogo hanno arrestato per l’ennesima volta GENTILE Vincent, 33enne alessandrino, arcinoto alle FF.OO.. Questi, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari in quanto tratto in arresto, in flagranza di reato, solo pochi giorni fa mentre stava svaligiando il negozio di giocattoli “TOYS” di via Marengo, ha pensato bene, con il favore della notte, di uscire dalla sua abitazione per andare di nuovo a rubare. Dopo aver forzato un cancello ed una persiana per introdursi all’interno di una abitazione privata del capoluogo, benché scoperto dai proprietari, riusciva ad impossessarsi della loro automobile e a darsi alla fuga. Tuttavia, il tempestivo allarme dato al 112 dalle vittime del furto consentiva ai Carabinieri di orientare proficuamente le ricerche del malfattore, il quale, con pervicace sfrontatezza, dimostrando la sua estrema pericolosità sociale e proclività a delinquere, non pago del reato già commesso aveva già individuato il successivo obiettivo in una panetteria del centro, dalla quale, dopo aver forzato la serratura della porta d’ingresso, asportava generi alimentari e l’intero cassetto del registratore di cassa. All’uscita però, c’erano ad attenderlo i Carabinieri, che dopo averlo ammanettato, hanno recuperato e restituito la refurtiva ai legittimi proprietari. Condotto dapprima nella caserma di Piazza Vittorio Veneto, espletate le formalità di rito e dichiarato per l’ennesima volta in arresto, oltre che per i furti anche per l’evasione, GENTILE Vincent veniva alfine rinchiuso in carcere, in attesa dell’ennesimo processo a suo carico.