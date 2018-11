La presentazione ufficiale di “Natale Alessandrino 2018” — il programma delle iniziative ed eventi che animeranno Alessandria nel periodo Natalizio — è stata affidata alla conferenza stampa odierna, in Sala Giunta del Palazzo Comunale.

Molti gli interventi previsti per illustrare il senso complessivo di questo progetto che si articola in una molteplicità di eventi (dal 24 novembre fino al 5 gennaio 2019) e, al contempo, vede coinvolti — oltre all’Amministrazione Comuanle di Alessandria — molti Soggetti pubblici e privati che, a diverso titolo, concorrono alla riuscita dell’edizione 2018 di questo calendario.

Un programma molto atteso dagli alessandrini e da coloro che, per l’occasione, già negli anni scorsi hanno raggiunto la Città per immergersi nel suggestivo clima pre-natalizio, nelle atmosfere e nelle animazioni di un centro urbano vestito a festa e per apprezzare le offerte proposte dagli operatori commerciali.

Presenti alla conferenza stampa erano Gianfranco Cuttica di Revigliasco, Sindaco della Città di Alessandria, Cherima Fteita Firial, Assessore alle Manifestazioni ed Eventi del Comune di Alessandria, Mattia Roggero, Assessore al Commercio del Comune di Alessandria, Giovanni Barosini, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alessandria, Paolo Arrobbio, Presidente Gruppo Amag, Gian Paolo Coscia, Presidente della Camera di Commercio di Alessandria, Alice Pedrazzi, Direttore di Ascom Confcommercio Alessandria, Manuela Ulandi, Presidente provinciale di Confesercenti Alessandria, Roberto Mutti, Presidente dell’Associazione commercianti ed esercenti di corso Acqui, Gianni Gioanola, Direttore del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, Mauro Caselli, Presidente dell’Associazione San Francesco d’Assisi di Alessandria, e Cristina Antoni, Presidente di CulturAle ASM Costruire Insieme di Alessandria.

Di seguito si riporta il programma generale delle iniziative.

Programma generale

Dal 24 novembre 2018

Luminarie per le vie cittadine

Trenino delle Feste

Concorso “Natale AL…Volo!”

24 novembre 2018

“Natale 850… in vetrina” – avvio delle iscrizioni

“Black Week-End”

“Arriva Babbo Natale” – presso Novocart (S. Pellico 1) – dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19

Colletta Alimentare dei negozi di piazza Marconi, via San Lorenzo e Galleria Guerci

1° dicembre 2018

Concerto itinerante dell’Orchestra civica di fiati “G. Cantone” di Alessandria sul Trenino – dalle ore 17 alle 19 per le vie del centro cittadino

Presentazione del “Catalogo degli incunaboli della Biblioteca Civica di Alessandria” di Federica Viazzi (iniziativa organizzata dalla Biblioteca Civica, nell’ambito delle celebrazioni dell’850° dalla fondazione della città) – Sala Bobbio Biblioteca Civica “F. Calvo”, piazza Vittorio Veneto – ore 10.30

2 dicembre

Festa del negozi in corso Acqui (a cura dell’Associazione Commercianti ed Esercenti di corso Acqui)

Al Marengo Museum di Spinetta Marengo – a cura di CulturAle ASM Costruire Insieme: animazioni ed eventi con figuranti in costume storico, quadri viventi, un’arpista e tanto altro ancora… I visitatori potranno effettuare liberamente il percorso museale – dalle ore 10.00 alle 13.00 dalle 15.00 alle 19.00

7 dicembre 2018

Inaugurazione del Mercatino di Natale di piazza della Libertà – ore 16.30

Inaugurazione della Mostra-Mercato dei Maestri artigiani di via San Gregorio Armeno – ore 17.30 Palazzo del Monferrato (via San Lorenzo) (fino al 12.12)

Inaugurazione Giochi di Luce in piazzetta della Lega – ore 18.30

Dalle 18 esibizione itinerante dell’Ensemble strumentale de “I Bricconcelli”

Apertura esposizione “TArocchi reclusi” nell’ambito del “Festival delle Arti Recluse” organizzato da Artiviamoci (fino al 12.12)

Inizio del Concorso “Natale 850…in vetrina” con le vetrine dei negozi partecipanti allestite

8 dicembre 2018

Les Montgolfierès per le vie del centro: animazione scenografica con tre mongolfiere e un carrettino addobbato per rendere il centro cittadino un luogo di fascino e suggestione veramente natalizia – dalle ore 15 alle 19

Premiazione del Concorso “Entra anche tu nel presepe” in collaborazione con il quotidiano La Stampa – Palazzo del Monferrato – ore 17.30

9 dicembre 2018

“Concerto di Natale” degli “Alunni_in_Coro”: progetto musicale “Prof_in_Coro” (Direttore: Luigi Cociglio) con l’intervento del coro di voci bianche “Alunni_in_Coro” guidato dalle maestre Alice Bruschi e Paola Frigerio – al pianoforte, Chiara e Manuela Romanelli – Galleria Guerci – ore 17.30

I segreti del Presepio raccontati ai bambini dagli artigiani di via San Gregorio Armeno – ore 17 – Palazzo Monferrato

10 dicembre 2018

“Presepiamo” – Laboratorio di costruzione di Presepe a cura degli operatori del Centro Gioco “Il Bianconiglio” (CulturAle ASM Costruire Insieme) – dalle ore 17 alle ore 18

11 dicembre 2018

Presentazione del libro di “a Pranzo da me” di Benedetta Parodi: l’autrice a colloquio con Davide Valsecchi – Palazzo del Monferrato – ore 18.30

12 dicembre 2018

Chiusura della Mostra-mercato dei maestri artigiani di via San Gregorio Armeno con concerto itinerante di musicisti e zampognari tradizionali – dalle ore 15 alle 18.30 per le vie del centro e con arrivo a Palazzo del Monferrato (via San Lorenzo) alle ore 19 per la chiusura della mostra

13 dicembre 2018

Festa di Santa Lucia in piazzetta santa Lucia con i tradizionali Lacabon – tutto il giorno

14 dicembre 2018

Inaugurazione della mostra “Alessandria Scolpita 1450-1535. Sentimenti e passioni fra Gotico e Rinascimento” – Palazzo del Monferrato (via San Lorenzo) – ore 18

15 dicembre 2018

Banda Orchestra “Dixie Band” – esibizione itinerante nelle vie del centro cittadino, a cura di Linguadoc Communication di Torino. Una classica orchestra dixie, con un repertorio di grande colore e gioia con le più belle musiche natalizia, sia della tradizione che contemporanee, religiose e laiche, per portare una nota di allegria e restituire il clima festoso e semplice del Natale – dalle ore 15 alle 19

16 dicembre 2018

Inaugurazione del tradizionale Mercatino di Santa Lucia – piazzetta Santa Lucia e via Milano – ore 10

Sfilata dei “Babbi Natale in Harley Davidson” per le vie del centro e al quartiere Cristo – dalle ore 15 alle 17 con partenza sotto il Palazzo Comunale (piazza della Libertà)

“A spasso nelle Galassie (Un Natale galattico)”: evento natalizio del ciclo “Le domeniche al Teatro delle Scienze” che questo mese si terrà eccezionalmente la terza domenica del mese. I bambini saranno coinvolti dagli esperti del Gruppo Astrofili Galileo che li introdurranno ad un viaggio fantastico nelle galassie più famose e che faranno costruire loro una galassia o una stella “natalizia” da appendere all’albero di Natale – (gradita la prenotazione) – Teatro delle Scienze di via 1821 n. 11 (CulturAle ASM Costruire Insieme) – dalle ore 15.30

Concerto dei “Tre Martelli” in Sala Ferrero Teatro Comunale (viale della Repubblica) – ore 17

“Concerto di Natale” – promosso dall’Amministrazione Comunale di Alessandria – a cura dei Solisti, del Coro di Voci Bianche, del Coro Misto e dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio

“A. Vivaldi” di Alessandria (Direttore: Marcello Rota, Maestro dei Cori: Roberto Berzero) – Chiesa di Santo Stefano – ore 21

19 dicembre 2018

“Merry Christmas”: lettura Animata a cura degli operatori del Bianconiglio per festeggiare insieme il Natale – Centro Gioco “Il Bianconiglio” (CulturAle ASM Costruire Insieme) dalle ore 17

Dal 20 al 22 dicembre

Le “Pigotte Sospese” dell’Unicef saranno consegnate ai bambini delle associazioni beneficiarie

22 dicembre 2018

“Arriva Babbo Natale nelle vie del centro cittadino”- dalle ore 11 alle 19

“Un Natale a sorpresa” – Spettacolo teatrale “Canto di Natale” di Charles Dickens e Laboratorio a tema a cura dell’Associazione Culturale “Il Contastorie”, in collaborazione con CulturAle ASM Costruire Insieme presso le Sale Rosse della Biblioteca Civica di Alessandria – Biblioteca Civica “F. Calvo” (piazza Vittorio Veneto) – dalle ore 9 alle 12

23 dicembre 2018

Sfere e ballerine per le vie del centro – spettacolo itinerante di grande impatto scenografico e coreografico, in grado di suscitare lo stupore di grandi e piccoli per una “anti-vigilia” del Natale veramente suggestiva e memorabile in Alessandria – dalle ore 15 alle 19

“Concerto di Natale” degli “Alunni_in_Coro”: progetto musicale “Prof_in_Coro” (Direttore: Luigi Cociglio) con l’intervento del coro di voci bianche “Alunni_in_Coro” guidato dalle maestre Alice Bruschi e Paola Frigerio – al pianoforte, Chiara e Manuela Romanelli – Galleria Guerci – ore 17.30

24 dicembre 2018

“Carols” – tradizionali musiche di Natale per le vie del centro cittadino, a cura di Linguadoc Communication di Torino. Un coro a voci libere che propone il repertorio più classico e tradizionale per avvicinare in modo poetico alla notte di Natale tutte le persone che passeranno per le strade del centro. In questo caso, ci saranno dei luoghi deputati, dove il coro si fermerà. Alcuni mimi accompagneranno il coro e alcuni brani letterari e poetici dedicati al Natale saranno letti da un attore – dalle ore 15 alle 19

Chiusura del Concorso “Natale AL…Volo!”

25 dicembre 2018

“Buon Natale con… Gelindo di Frà ‘d Lisòndria” – Prima della 94° edizione ore 21, al Teatro

San Francesco (via San Francesco d’Assisi)

5 gennaio 2019

Premiazioni del concorso “Natale Al… Volo” e “Natale 850 … in vetrina” – Sala Castellani della Camera di Commercio di Alessandria (via Vochieri) – ore 17.30

—————————–

Iniziative collaterali e permanenti per tutto il periodo delle feste: