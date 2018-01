Ursula Stor del ‘Punto Verde’ di Ponti sarà “Agrichef” per Eataly a Roma

Sarà Ursula Stor (al centro nella foto), imprenditrice svizzera titolare dell’agriturismo Punto Verde di Ponti, nell’Acquese, insieme allo chef Pier Carlo Vomeri, una degli 11 “Agrichef” scelti per festeggiare l’11mo compleanno di Eataly del primo negozio di Torino Lingotto, e lo farà durante un evento che si svolgerà a Roma giovedì 25 gennaio nello ‘store’ di Ostiense.

L’iniziativa Cia, in partenariato con Eataly e SlowFood, propone tanti chef selezionati in Italia quanti sono gli anni festeggiati, e ognuno porterà un piatto tipico del territorio.

Ursula Stor, che nel 2014 fu premiata dalla Camera di Commercio di Alessandria come “imprenditrice dell’anno” e che con lo chef Pier Carlo presenterà la ricetta “Ravioli al plin”, ha commentato: “Porto la ricetta tipica del Piemonte che è anche la prima che mi hanno insegnato quando mi sono trasferita dalla Svizzera e ho aperto l’attività a Ponti. Mi hanno detto che dovevo imparare a farla per dimostrare la mia integrazione sul territorio, quindi è un simbolo del mio legame con la zona e la prova del mio impegno in Italia!”.

Significativo il pensiero del presidente provinciale Cia Alessandria, Gian Piero Ameglio: “L’evento segue l’iniziativa Agrichef nata dalla Cia nel 2015 per promuovere la conoscenza e lo scambio culturale tra i territori e gli imprenditori agricoli di differenti regioni. Sono nate collaborazioni interessanti tra gli agricoltori, che continuano nel tempo. Partecipare ad un grande evento Eataly è sicuramente un successo e un attestato di qualità e professionalità”.

Approfondimenti su www.ciaal.it e http://bit.ly/2D6AIsl.