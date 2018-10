“Ricette all’Italiana” nell’alto Monferrato va in onda dal 5 al 10 novembre con 11 comuni in vetrina

La prossima settimana Alessandria e la sua provincia saranno protagoniste su Rete4, da lunedì 5 a sabato 10 novembre, con “Ricette all’Italiana”, la nota trasmissione condotta da Davide Mengacci con Anna Moroni.

Le sei puntate andranno in onda dalle 11.20 alle 12 prima del TG4 e, immediatamente dopo, alle 12.30 con un nuovo appuntamento: “La ricetta di Anna Moroni”, condotta dall’esperta di gastronomia che dal mese di ottobre collabora con Mengacci. Lo storico programma Mediaset, “Ricette all’italiana” coniuga turismo e piatti della tradizione italiana, richiamando un numeroso pubblico televisivo interessato e molto affezionato.

Dal 2012 la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha stabilito una collaborazione con le reti Mediaset e la trasmissione è diventata occasione e strumento di promozione di tutto il territorio provinciale. “Il lavoro svolto in questi anni – ha dichiarato Pier Angelo Taverna, presidente della Fondazione – è stato proiettato a far crescere la nostra provincia come destinazione turistica: un impegno che ci vede a fianco dei territori e di tutti gli operatori economici che, come noi, credono nello sviluppo di un settore che può rappresentare un punto di forza per tutto l’alessandrino”.

La zona interessata dalle riprese, che si sono concluse nei giorni scorsi, è stata quella dell’alto Monferrato ai confini con la Liguria, che va dall’acquese all’ovadese, e comprende i Comuni di Belforte Monferrato, Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto. Lerma, Molare, Montaldeo, Mornese, Parodi Ligure, Voltaggio.