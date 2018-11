Al via la “Lotteria di Natale” della Fondazione Uspidalet

E’ già partita la macchina organizzativa della 9° edizione della “Lotteria di Natale” della Fondazione Uspidalet Onlus.

Quest’anno il primo premio è una vacanza di tre giorni davvero “speciale” per due persone in uno dei 25 alberghi italiani a cinque stelle della collezione BLASTNESS NERO HOTELS. Il vincitore potrà scegliere, secondo le sue esigenze, il periodo, la struttura e la località dove soggiornare tra i prestigiosi hotel, resort e relais che la Blastness mette a disposizione nelle località più ambite della nostra penisola dalle Dolomiti alla Sardegna, da Venezia a Vulcano, dal Garda alla Versilia, da Coumayeur alla Puglia, da Positano a Siracusa. Un soggiorno indimenticabile in un ambiente raffinato che, alla bellezza del paesaggio e al pregio della struttura, unisce il confort del lusso e di una rinomata accoglienza alberghiera.

Complessivamente i premi in palio sono circa 600, offerti da affezionati sostenitori e da nuovi benefattori, con un’ampia gamma di prodotti del territorio, di servizi messi a disposizione da professionisti, di oggettistica per la persona, la casa, il tempo libero. Invariato il prezzo del biglietto che, da anni, costa sempre 3 euro.

L’iniziativa è stata illustrata dalla presidente della Fondazione, Alla Kouchnerova nel corso di una conferenza stampa – alla presenza di autorità, medici, benefattori e volontari – svoltasi nella sede dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria che sarà la beneficiaria del progetto da finanziare SENTI IL MIO CUORICINO! finalizzato all’acquisto di un eco-cardiografo per il reparto di Pediatria e il Pronto Soccorso dell’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” che ne è sprovvisto. Si tratta di una apparecchiatura di ultima generazione, del valore di circa 100.000 euro, indispensabile per eseguire screening delle cardiopatie congenite e aritmie dell’età pediatrica su piccoli pazienti, prematuri e non, fino ai 18 anni.

“La Fondazione Uspidalet ha proclamato il 2018 “Anno del Cuore” – ha dichiarato la Presidente mostrando un artistico cuore d’argento, opera dell’argenteria alessandrina e dono del consigliere Paolo Sacco – e ha abbinato diversi progetti di raccolta fondi all’acquisto di apparecchiature d’avanguardia per i reparti di cardiologia dei nostri ospedali civile e infantile. E proprio il cuore dei benefattori ci ha già permesso di raccogliere i primi 30.000 euro per l’acquisto dell’eco-cardiografo, uno strumento fondamentale per il lavoro dei nostri bravi medici e per la salute dei piccoli pazienti. Mi auguro che la vendita dei biglietti della Lotteria ci consenta di completare il progetto e che gli “amici” della Fondazione Uspidalet si dimostrino tanto generosi quanto lo sono stati i nostri nuovi sponsor Blastness Nero Hotels con l’AD, Andrea Delfini, Leroy Merlin e Bricoman Italia, con il direttore vendite e risorse umane, Maria Tamborra, e i nostri tradizionali sostenitori come Fondazione CRT, Nova Coop, Globalia Medical Division, Demo, Paglieri e tutti gli operatori commerciali, che hanno messo a disposizione i numerosissimi premi, ai quali rivolgo il nostro GRAZIE di vero cuore!”.

Parole di apprezzamento e di sincero ringraziamento per l’impegno della Fondazione Uspidalet sono state espresse dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, Giacomo Centini che ha sottolineato l’importanza di dotare di tecnologia di altissima qualità il “Cesare Arrigo” uno dei 13 ospedali infantili in Italia, vera “eccellenza” della sanità nazionale.

Sono stati il dottor Enrico Felici, direttore della Struttura Complessa di Pediatria, e la dottoressa Francesca Cairello, dirigente dell’ambulatorio di chirurgia pediatrica dell’Infantile, promotori del progetto, ad illustrare l’importanza dell’eco-cardiografo che rappresenta uno dei primi passi per l’avvio del servizio di cardiologia pediatrica in provincia di Alessandria, in grado di fornire consulenza a tutti i reparti del “Cesare Arrigo” e a tutti i presidi ospedalieri del quadrante, consentendo di individuare precocemente eventuali anomalie cardiache e di gestirle al meglio, con minori disagi per i piccoli pazienti che attualmente sono costretti a rivolgersi agli ospedali “Regina Margherita” di Torino e “Gaslini” di Genova con liste d’attesa di oltre un anno.

I biglietti sono in vendita presso gli uffici della Fondazione Uspidalet – Alessandria, via Venezia 16, 2° piano, lunedì/venerdì 9.30-14.30, tel. 0131 206629, nelle numerose edicole e farmacie della provincia di Alessandria e in tutti gli esercizi commerciali che espongono la locandina della LOTTERIA DI NATALE grazie alla collaborazione fornita dalle associazioni di categoria Ascom, Confesercenti, FederFarma, Seal srl. Anche quest’anno, l’Ufficio Scolastico Provinciale – rappresentato dalla dirigente Caterina Buzzi – ha manifestato la volontà di sostenere e diffondere il progetto presso le scuole del territorio.

L’estrazione dei biglietti vincenti è prevista il 24 gennaio 2019, presso il salone di rappresentanza dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, alla presenza di pubblici ufficiali e l’elenco dei vincitori sarà pubblicato sulla stampa locale e sul sito www.fondazioneuspidalet.it.