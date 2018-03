Sport e turismo: il grande ciclismo torna sulle strade dei vini

NOVI LIGURE – Dalle terre del Dolcetto fino alle bollicine del Gavi, senza trascurare le zone tipiche per la produzione del Brachetto, del formaggio Montebore e dei corzetti novesi. Il connubio tra alcune delle principali eccellenze enogastronomiche del territorio e l’ambito sportivo potrebbe finalmente trovare un punto d’incontro nel progetto presentato giovedì scorso dalla Regione Piemonte al Museo del Campionissimi di Novi Ligure. Una location non casuale, visto che il legame tra questi due mondi sarà sancito e rinsaldato ulteriormente nei prossimi mesi, proprio in occasione di eventi su due ruote. Il primo passo è già stato compiuto, con l’ormai imminente arrivo del Giro Rosa che – nel corso della seconda tappa – toccherà tutti i principali centri del Basso Monferrato. La macchina organizzativa locale procede a pieno regime già da un paio di mesi e, in attesa di definire il calendario definitivo delle iniziative collaterali, ha avviato un tavolo tecnico di confronto con gli enti e le istituzioni dei 28 Comuni toccati dalla competizione. Venerdì 6 luglio, a poche ore dalla

partenza della seconda frazione del Giro Rosa, il centro storico di Ovada sarà animato da una serata tematica a base di sport, musica e shopping. Questo primo tassello rappresenta in realtà l’antipasto, da infarcire in sinergia le associazioni dei commercianti, da servire agli ovadesi in contemporanea con l’arrivo delle squadre (il Giro Rosa, giunto alla 29ª edizione, prenderà il via da Verbania con una cronosquadre di 15.5 chilometri e si concluderà, dopo tredici tappe, a Cividale del Friuli).