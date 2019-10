Proroga bando servizio civile

Si informano i giovani interessati che è stata prorogata dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e per il Servizio Civile Universale la scadenza del bando di Selezione per operatori volontari da impiegare in Progetti di Servizio Civile Universale.

I giovani tra i 18 e 28 anni – cittadini italiani, di altri Paesi dell’Unione europea o di Paesi extra Ue purché regolarmente soggiornanti in Italia – hanno tempo fino alle ore 14.00 del 17 ottobre 2019 per presentare la domanda.

Si ricorda che la domanda può essere presentata esclusivamente on line, da PC, smartphone o tablet, accedendo alla piattaforma DOL https://domandaonline.serviziocivile.it tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

I candidati non italiani che non possono disporre dello SPID, come sta già avvenendo fin dalla pubblicazione del bando, potranno accedere alla piattaforma attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento secondo la procedura riportata nella homepage del sistema DOL. Si fa riferimento, in particolare, ai cittadini di altri Paesi UE, di Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, e di Paesi extra Unione Europea in attesa di rilascio o di rinnovo di permesso di soggiorno. Allo stesso modo potranno richiedere l’accesso con credenziali i giovani richiedenti asilo o rifugiati o che in virtù di situazioni particolari non riescono a ricevere lo SPID dagli Identity Providers.

Si rammenta che tutte le informazioni utili a partecipare sono pubblicate sul sito dedicato https://scelgoilserviziocivile.gov.it/ e che è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL.

La durata dell’esperienza è di 12 mesi e l’assegno mensile previsto, emesso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, a favore degli operatori volontari che saranno selezionati, ammonta a € 439,50.

Possono partecipare al bando di Servizio Civile per il Comune di Alessandria tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni e 364 giorni, regolarmente residenti in Italia e in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore .

Per conoscere nel dettaglio i progetti del Comune di Alessandria e le modalità di presentazione della domanda si invita a consultare la home-page del Comune di Alessandria al seguente indirizzo: www.comune.alessandria.it nella sezione dedicata al Servizio Civile.

L’Amministrazione Comunale di Alessandria ha visto approvati e finanziati 9 progetti per complessivi 40 volontari relativamente al Bando Ordinario, emesso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, per la selezione di operatori volontari, d’età compresa tra i 18 e 28 anni (28 anni e 364 giorni), da impiegare in progetti di Servizio Civile in Italia.

Si tratta specificatamente dei seguenti progetti (con le relative sedi dove essi verranno sviluppati):

Libri in città: lettori speciali in carcere, in ospedale, negli ambulatori”– Biblioteca Civica “Francesca Calvo” sede Piazza Vittorio Veneto 1 – Volontari n. 4

“Una comunità educante” – Ludoteca “C’è sole e luna” sede Via Verona 103 (4 vol.) – ReMix “Centro di riuso creativo” sede Via Pietro Nenni 72 (2 vol.) – Centro Gioco Bianconiglio sede Via Gambalera 74 (4 vol.) – Volontari n. 10

“Un Museo in rosa. Nonne, madri, figlie: generazioni a confronto ” – Museo Etnografico “C’era una volta” sede Piazza della Gambarina 1 – Volontari n. 4

“Visual Cultura” – Ufficio Cultura Palazzo Cuttica sede Via Gagliaudo 2 – Volontari n. 4

“Giovani per i Giovani” – Ufficio Servizio Civile sede Piazza Giovanni XXIII 6 – Volontari n. 2

“Una Città in Comune: giovani volontari al front-office dell’URP Comunale”– Ufficio Relazioni con il Pubblico – sede Urp Piazza della Libertà 1 – Volontari n. 2

“Libero Accesso II: per una cultura della piena accessibilità” – Servizio Musei Civici – sede Piazza Vittorio Veneto 1 – Volontari n. 4

“Crea(t)tivi: creatività e protagonismo giovanile in città” – Ufficio Giovani sede Via Gagliaudo,2 (2 vol.) – Informagiovani – sede piazza della Libertà 1(2 vol.)- Volontari n. 4

“Noi siamo natura” – Giardino Botanico “Dina Bellotti” – sede Via Giulio Monteverde 24 – Volontari n. 6

Per informazioni rivolgersi all’ Ufficio Servizio Civile del Comune di Alessandria,

interno cortile Palazzo Cuttica (piazza Giovanni XXIII, 6 – Alessandria)

email: servizio.civile@comune.alessandria.it

tel. 0131 515.784/786