Meeting internazionale Difesa della Donna

24 e 25 novembre 2018

Palazzetto dello Sport di Alessandria

L’obiettivo della conferenza stampa odierna è stato quello di dare l’opportuno risalto ad un progetto che vede la Città di Alessandria essere capofila a livello nazionale e che, per la prima volta, troverà attuazione il prossimo 24 e 25 novembre 2018 al Palazzetto dello Sport (Lungo Tanaro San Martino), prima di essere riproposto in tutte le provincie italiane.

Il progetto si intitola “Non ti temo, mi difendo” ed è finalizzato a sensibilizzare le persone verso il problema della violenza sulle donne, diventato ormai una “piaga sociale” da arginare e verso il quale il progetto intende fornire alcuni significativi “antitodi” rivolti direttamente alle donne per la loro difesa personale.

Ad illustrare le peculiarità del progetto — che si avvale di diversi autorevoli Patrocini primo fra i quali quello del Ministero dell’Interno — sono stati i molti ospiti inviati alla conferenza stampa di oggi a Palazzo Comunale dal Sindaco della Città di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, e dall’Assessore Comunale alle Pari Opportunità, Cinzia Lumiera, insieme per l’occasione a

Pier Vittorio Ciccaglioni, Assessore Comunale allo Sport, ai Servizi alla persona e alle Politiche sociali.

Si tratta di Riccardo Molinari, Parlamentare alessandrino e Capogruppo Lega alla Camera dei Deputati, del Prefetto Vicario di Alessandria Paolo Ponta, di Valentina Ferrareis Commissario Capo della Questura e Portavoce del Questore di Alessandria Michele Morelli, del Presidente Gruppo Amag Paolo Arrobbio, di Gian Paolo Coscia Presidente della Camera di Commercio di Alessandria, del Presidente del CISSACA Gianni Ivaldi, del Commissario Tecnico Nazionale della Federazione Italiana Krav Maga Diego Juri Ferrari, dei rappresentanti dei diversi Soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto, tra cui — oltre alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – si segnalano Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti–sezione di Alessandria, lo ZONTA Club (con la Presidente Elisa Lombardi e Nadia Biancato), Terziario Donna ConfCommercio – Provincia di Alessandria rappresentato da Vittoria Poggio (anche Presidente della Consulta Comunale Pari Opportunità), Confesercenti – Provincia di Alessandria rappresentato da Michela Mandrino, e i Lions Club alessandrini (Lions Club Host Alessandria, Lions Club Alessandria Marengo e Lions Club Bosco Marengo – Santa Croce) rappresentati dal Presidente del Lions Club Host Alessandria Marco Bagliano.

“Non ti temo, mi difendo” ha come obiettivo quello di infondere sicurezza tra le donne mediante l’insegnamento di moderne tecniche difensive anti-violenza e l’addestramento all’utilizzo dei dispositivi difensivi adeguati: il tutto supportato dall’assistenza di psicologi specializzati nella pre e post aggressione (dott. Mauro De Marchi, psicologo ed ex-Vice Questore della Polizia di Stato e la dott.ssa Francesca Malatacca, psicologa e direttore Scientifico di “Vite senza paura” Onlus) nonché da appartenenti alle Forze dell’Ordine che spiegheranno i risvolti legali legati all’autodifesa.

“Non ti temo, mi difendo” non è un semplice “corso difesa-donna” poiché vede il coinvolgimento di più figure professionali quali docenti e maestri qualificati di Krav Maga con curricula internazionali, appartenenti alle Forze dell’Ordine e ai Corpi Militari dello Stato, insieme a psicologi e medici e — per la prima volta — vedrà la formazione di una squadra tecnica appositamente addestrata ad operare, fianco a fianco e in maniera personalizzata, con donne diversamente abili. Nello specifico, si opererà con donne non vedenti o costrette nella mobilità su sedie a rotelle.

Con tecniche appositamente studiate da docenti federali, le donne partecipanti — durante le giornate dell’evento alessandrino — verranno addestrate da tecnici e psicologi nell’arte della difesa personale e sulla risposta difensiva da fornire in caso di violenza domestica, violenza predatoria, violenza sessuale. Inoltre, verrà insegnato a gestire lo stress e la paura, incanalando tali emozioni nella direzione corretta per favorire l’exit strategy necessaria ad avere salva la vita.

La Città di Alessandria il 14 luglio 2018 — e in seconda convocazione lo scorso 12 settembre — presso la Sala Auditorium del CONI a Roma e alla presenza delle Autorità sportive e politiche nazionali è stata ufficialmente designata come “città apri-pista” per questo progetto ed evento sportivo, dalla forte valenza sociale.

Tramite l’A.S.I., ente di promozione sportiva del C.O.N.I., si è ottenuto il patrocinio delle Autorità sportive, con la presenza dei migliori esperti del settore che — al Palacima di Alessandria, il prossimo 24 e 25 novembre — giungeranno dall’Italia (e precisamente dalle regioni Sicilia, Campania, Puglia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Lazio, Toscana), dalla Francia, dalla Svizzera e dal Marocco e che, prestando la propria opera a titolo gratuito, forniranno il meglio delle indicazioni e insegnamenti per la difesa proprio alle donne alessandrine che vorranno partecipare al corso.

Lo staff tecnico presente ad Alessandria sarà composto da 35 atleti: di essi diversi maestri provengono dai Reparti speciali e operativi di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Esercito, Marina Militare Italiana e Corpo della Polizia Penitenziaria.

L’eccellenza dello staff tecnico dei maestri della Federazione Italiana Krav Maga e dei docenti esterni è riconosciuta a livello internazionale da diverse Federazioni Sportive e gli Istruttori — per rimanere ai vertici e punto di riferimento dello scenario internazionale del settore “Difesa e Sicurezza” — frequentano ogni anno aggiornamenti e sessioni di interscambio con le più prestigiose realtà del Krav Maga nazionali e internazionali, confrontandosi con le Scuole Israeliane, Francesi, Belghe, Svizzere e del Marocco e recandosi direttamente presso le strutture estere.

Quali componenti lo staff tecnico presente ad Alessandria il 24-25 novembre segnaliamo:

Hicham Tourar , campione del mondo di K1, campione del mondo di Kickboxing professionisti, Maestro Internazionale di difesa donna

, campione del mondo di K1, campione del mondo di Kickboxing professionisti, Maestro Internazionale di difesa donna Salvatore Grasso , Maestro internazionale di Krav Maga, esperto in corsi rivolti a persone diversamente abili

, Maestro internazionale di Krav Maga, esperto in corsi rivolti a persone diversamente abili Graziano Pitteri , Maestro internazionale di Krav Maga, esperto in corsi rivolti a persone diversamente abili

, Maestro internazionale di Krav Maga, esperto in corsi rivolti a persone diversamente abili Mauro De Marchi, Maestro internazionale di Krav Maga

L’evento sarà corredato da iniziative complementari di raccolta fondi a favore di associazioni a tutela delle donne vittime di violenza tra le quali si segnala la cena di Gala di Beneficenza il cui ricavato verrà devoluto al CISSACA per sostenere la sua meritoria azione (anche) in favore delle donne vittime di violenza.

Peculiarità del progetto/evento ad Alessandria

Costi – L’intero corso non prevede pagamento dei professionisti; le partecipanti avranno il solo obbligo di pagare la quota assicurativa pari ad euro 15 per infortuni. Alle donne iscritte verrà donata la maglietta ufficiale dell’evento, mentre altre magliette saranno vendute come gadget al costo di euro 15, il cui provento, detratte le spese d’acquisto, verrà devoluto al CISSACA.

Extra-evento – Il regista televisivo Alberto Sikera sarà presente con la propria troupe (provvista di telecamere e droni aerei) per tutta la durata del corso e alla cena di gala e registrerà interviste, commenti e impressioni sull’evento ad Alessandria, al fine di realizzare il film-documentario “Non ti temo mi difendo” Alessandria 2018 per Sky TV.

Cena di Gala per beneficenza – La cena di gala (sabato 24 Novembre) avrà come unico scopo quello di devolvere — detratte le spese del ristoratore — il ricavato in favore del CISSACA.

Chi non fosse interessato a partecipare al corso può contribuire a sostenere donne in difficoltà seguite dal CISSACA, con l’acquisto della maglietta celebrativa e/o partecipando alla cena benefica di (per info cell. 3515700095).

Hospitality – Al fine di concorrere (anche) a promuovere l’economia cittadina, gli atleti e i docenti della Federazione Italiana Krav Maga, gli psicologi, i tecnici e i politici saranno alloggiati in città presso l’Hotel “Alli Due Buoi Rossi”.

————————-

Pre-iscrizioni obbligatorie – È necessaria la pre-iscrizione per la sola copertura assicurativa a carico delle partecipanti (euro 15,00).

Modalità di pagamento:

– bonifico sul IBAN nr. IT06V0760105138276869676874 causale (Cognome e Nome – non ti temo mi difendo)

– Contanti presso ASD Krav Maga&Blades FDJ Team c/o Palestra sita in zona industriale D3 via dell’automobile ex stabilimento “Alexandria Calzature” nei seguenti giorni e orari: Lunedì e Giovedì 17.45 – 18.30 oppure Martedì e Giovedì dalle 20.15 alle 21.45 o contattando il 3313700538 per fissare una raccolta iscrizioni cumulativa.

– Contanti presso Macron Store Abbigliamento, via Pavia 24 (referente Ivan Orsi)

– Contanti presso sede LIONS CLUB HOST Alessandria

– Contanti contattando ZONTA CLUB ALESSANDRIA

– Contanti contattando Gruppo Azzurro Donna Alessandria

La somma di denaro per la quota assicurativa darà diritto a tutte le iscritte a godere degli STAGE AGGIORNAMENTO per un anno e a ricevere la tshirt promozionale dell’evento, qualora l’iscritta volesse acquistare una seconda maglia, sarà sufficiente versare la somma aggiuntiva di euro 15, il cui ricavato detratte le spese di acquisto, sarà devoluto in parte ad un ente benefico operante nella difesa dei diritti delle donne e in parte riutilizzato per l’acquisto dei materiali per altre iniziative di questo genere.

N.B. si possono iscrivere al corso anche minorenni (purché con il consenso del genitore/tutore), donne diversamente abili (con disabilità visiva e/o motorie) ovunque residenti in Italia.

Info: cell. 351 5700095 – 339 8512631 – email: diegojuri.ferrari@gmail.com

————————-

Programma tecnico dell’evento del 24-25 novembre 2018 ad Alessandria

Sabato 24 Novembre

Ore 10.00: saluto e intervento Autorità

Ore 10.25: dimostrazione maestri Krav Maga

Ore 10.30: inizio corso

Ore 12.45: pausa pranzo

Ore 14.00: inizio corso

Ore 17.30: fine prima giornata

Ore 20.30: cena gala benefica sponsor

Domenica 25 Novembre

Ore 09.30: inizio corso

Ore 12.30: pausa pranzo

Ore 14.45: inizio corso

Ore 17.00: fine corso e consegna attestati difesa personale

Aree tematiche dello Stage

Teoria dell’aggressione, aspetti psicologici pre e post atto violento;

Aspetti legali;

Difesa da schiaffi;

Difesa da presa ai capelli (anteriore e posteriore);

Difesa da strangolamento a mani nude (anteriore, posteriore e laterale);

Difesa da strangolamento con lacci, cavi, cinture, funi;

Difesa da prese ai polsi (tutte le tipologie);

Percussioni palmata frontale;

Utilizzo delle tecniche di ginocchio;

Utilizzo delle tecniche di gomitata;

Presa dell’orso;

Difesa da violenza sessuale a terra;

Costrizioni al muro.

Team psicologi:

ssa Francesca Malatacca (Psicologa e Direttore Scientifico di “Vite senza paura”)

Mauro De Marchi (Psicologo, ed ex Vice Questore in Pensione)

Team per corso rivolto a donne diversamente abili:

M° Diego Ferrari

M° Salvatore Grasso

M° Graziano Pitteri

Patrocini e coinvolgimenti istituzionali, pubblici e privati

Il progetto “Non ti temo, mi difendo” e la sua declinazione ad Alessandria nell’evento del 24 e 25 novembre 2015 si avvale di importanti Patrocini e del sostegno e fattivo coinvolgimento di numerosi Soggetti pubblici e privati, ossia:

Ministero dell’Interno

Regione Piemonte

Provincia di Alessandria

Comune di Alessandria

O.N.I.

S.I. – Associazioni Sportive Sociali Italiane

Federazione Italiana Krav Maga

Krav Maga and Blades – D.J. Team

Gruppo AMAG

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

CISSACA

Camera di Commercio di Alessandria

ConfCommercio – Provincia di Alessandria

Terziario Donna ConfCommercio – Provincia di Alessandria

Confesercenti – Provincia di Alessandria

ZONTA Club Alessandria

Lions Club Host Alessandria

Lions Club Alessandria Marengo

Lions Club Bosco Marengo – Santa Croce

CIQUATTRO Graphic e Web Studio

SP Ufficio sas

Hotel “Alli Buoi Rossi”

Si segnala, infine, che Laura Forgia — attrice e conduttrice televisiva — sarà la Madrina evento.