M5S sulla crisi dei supermercati Superdì e Iperdì

Per altri 11 punti vendita sono in corso altre trattative che però non si concluderanno a breve. Restano tuttavia 2 punti aperti: 1) l’esubero dei dipendenti di altri 5 punti vendita che al momento non sono oggetto di trattativa di cessione e quelli di 5 società che fanno parte del retail. Il funzionario del Ministero e i Sottosegretari presenti hanno fatto presente che c’è ancora la possibilità di aprire la CIGS per crisi aziendale, se l’azienda lo chiede. Questo permetterebbe a tutti i dipendenti di avere un “paracadute” e per i nuovi acquirenti sarebbe un pò più semplice l’ingresso. 2) Retribuzioni arretrate da pagare, per le quali sarà concordato un incontro in settimana tra parti sociali e società presso la Federdistribuzione per analizzare la situazione. Il tavolo si è concluso con appuntamento al MISE per il 09/10, durante il quale l’azienda dovrà comunicare il nome dei 2 acquirenti e le modalità di cessione tramite affitto di ramo d’azienda che prevede comunque obbligo di acquisto e mantenimento dei livelli occupazionali.