La risposta di Roberto Molina sulla questione scuolabus ad Alessandria

Per serietà ed amicizia con il sindaco, per senso del dovere verso l’impegno assunto con la città, per due anni mi sono fatto carico del maggior impegno e della perdita economica, ma essendo io uno che la mattina si alza e va al lavoro per uno stipendio, ho ritenuto onesto verso me stesso e verso la mia famiglia fare la scelta a me più conveniente sia economicamente che in qualità della vita.

Agli alessandrini, ai genitori, dico di stare tranquilli; il sindaco e l’amministrazione non hanno intenzione di togliere alcun servizio ai bimbi, agli anziani, ai portatori di handicap ed a tutti gli altri cittadini deboli.

Quando si costruisce una casa, non e’ che tutto si possa fare in un giorno, stupido e’ chi, al secondo giorno di lavoro, grida non l’ hai fatta ! non l’ hai conclusa!

Questo giudizio, per qualcuno politico, penso di poterlo esprimere, poiché i “politici” tanto saccenti, da due anni a questa parte non trovano di meglio che attaccare il sottoscritto, quasi fosse il male della città.

Amici miei, me ne vado, per mia scelta, fatta il 31 marzo scorso, ora dovete per forza incominciare a pensare qualcosa di concreto; il vostro bersaglio preferito lo perdete.