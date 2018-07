La Centrale del Latte incontra i consumatori nelle più belle località di Liguria e Versilia.

Nel mese di agosto, la Centrale del Latte si trasferisce al mare, per essere ancora più vicina ai suoi consumatori.

L’azienda darà vita a un’iniziativa promozionale in Liguria e Versilia, dove è presente rispettivamente con i marchi MU e Mi’ Latte.

Sebbene sia fortemente radicata in Piemonte – non solo perchè la sua storica sede è ad Alessandria, ma soprattutto per la scelta di utilizzare latte piemontese proveniente da poche e selezionate cascine – la Centrale da sempre guarda con interesse ad altri territori, in particolare proprio alla Liguria e alla Versilia.

Il proficuo rapporto tra l’azienda e il savonese dura dal 2011, quando la Centrale ha preso in gestione lo storico marchio della Centrale del Latte di Savona, avanzando sin da subito la proposta di acquisto, azione che si è concretizzata nel luglio 2015. Latte MU oggi è diffuso in quasi 1.000 esercizi commerciali.

In Versilia, invece, l’azienda alessandrina ha rifornito per lungo tempo la Centrale di Viareggio, finchè ne ha assunto la gestione. Rispettando la tradizione della lingua toscana, che per indicare la personalizzazione di cose e persone ricorre all’uso gergale del pronome ‘mi’, il latte alessandrino venduto in Versilia è diventato “Mi’ Latte”.

Per due fine settimana di agosto, la Centrale del Latte di Alessandria e Asti sarà sul lungomare delle località più belle di queste due regioni, dalle ore 18 alle ore 23, per incontrare i consumatori e invitarli a giocare.

Nei gazebi bianchi collocati sulle passeggiate, i cittadini potranno scattarsi una foto con Centrale e ricevere in omaggio un simpatico gadget: un portachiavi galleggiante a forma di bottiglia della Centrale.

Ecco dove e quando cercare il gazebo bianco di Centrale:

4 agosto VARAZZE e MARINA DI MASSA

5 agosto ALBISSOLA e MARINA DI PIETRASANTA

11 agosto SPOTORNO

12 agosto FINALE LIGURE

Ma le sorprese non finiscono qui: i cittadini avranno tempo fino al 31 agosto per partecipare al gioco “IL TUO HASHTAG PER LA CENTRALE”.

Partecipare è semplice e divertente.

Ecco come fare:

scatta una foto con uno o più prodotti di Centrale e postala sul tuo profilo Instagram o Facebook usa l’hashtag #tuttoqui per consentirci di rintracciare la tua foto scrivi il tuo hashtag che racconta i prodotti della Centrale e i loro valori.

Le foto più divertenti saranno raccolte in una SPECIAL COLLECTION di scatti estivi che sarà pubblicata sui canali digitali e social di Centrale del Latte, dal 30 settembre.

I cittadini potranno collegarsi e divertirsi a cercare il loro scatto.