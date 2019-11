Interventi chirurgici fatti all’estero

Cosa succede quando una persona effettua un intervento chirurgico all’estero, fuori dall’Italia? Potrà detrarre tale spesa dal Modello 730?

La risposta è si, le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso trattamento previsto per quelle effettuate in Italia. Naturalmente anche per esse è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni richieste per le spese sostenute nel nostro Paese.

Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la traduzione. Questa, se i documenti sono in inglese, francese, tedesco e spagnolo, può essere eseguita dal contribuente stesso. Non vi è obbligo di traduzione per i residenti in Valle d’Aosta, se la documentazione è scritta in francese, e per i residenti a Bolzano, se i documenti sono scritti in tedesco.

Per i documenti redatti in una lingua diversa da inglese, francese, tedesco e spagnolo è richiesta una traduzione giurata. Per i contribuenti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia, se appartenenti alla minoranza slovena, la documentazione sanitaria redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione non giurata.

