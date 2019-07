Il Movimento 5 Stelle di Alessandria è contrario alla nuova discarica Filippa 2.0 tra Frugarolo e Casalcermelli

Siamo rammaricati dalla decisione del proponente di avviare il procedimento autorizzativo in provincia. Nonostante parole altisonanti come “discarica sostenibile” e “al servizio dell’economia circolare” quanto viene proposto è una discarica di rifiuti urbani trattati e fanghi industriali chiarificati che andrebbe a situarsi pericolosamente vicina all’Orba poco sopra Alessandria.

Rifiuti urbani come quelli che arriveranno da Genova a Castelceriolo per venire trattati come da accordo del concordato ARAL e che i liguri non sanno dove mettere.

Faremo di tutto per evitare che l’alessandrino e la sua preziosa falda acquifera diventino la discarica del Piemonte e della Liguria.

M5S Alessandria