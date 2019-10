Gasolio agricolo, Cia soddisfatta per le quote supplementari

Soddisfazione di Cia Alessandria per la determina regionale legata al gasolio agricolo n. 906/A1706A del 30 settembre 2019 inerente l’autorizzazione per la concessione di assegnazioni supplementari per carenze di piogge nel periodo estivo.

Considerato l’andamento climatico secco in provincia di Alessandria, con temperature molto elevate e siccità diffusa, gli agricoltori hanno dovuto ricorrere ad un utilizzo massivo di carburante per mettere in azione gli impianti di irrigazione. La Regione ha ritenuto quindi necessario, a seguito delle richieste Cia, concedere uno stock aggiuntivo a cui gli operatori del comparto potranno a breve accedere.

Commenta il direttore provinciale Cia Alessandria Paolo Viarenghi: “Ringraziamo l’assessore regionale Marco Protopapa e la Regione che finalmente oggi ha raccolto le richieste fatte a livello regionale da parte di Cia Piemonte che in parte risolvono il problema della mancanza di gasolio agricolo a seguito del periodo di siccità che ha coinvolto buona parte della nostra provincia – continua Viarenghi -. Spero che a breve si apra un Tavolo dedicato alle assegnazioni di gasolio agricolo per la provincia di Alessandria che affronti il problema con dei dati oggettivi che hanno portato negli ultimi anni, causa le sempre più frequenti siccità e piogge brevi e torrenziali, ad un consumo maggiore delle quote assegnate”.