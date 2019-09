La Giunta comunale ha approvato, nella seduta odierna, una proposta di delibera che verrà presentata nelle prossime sedute al Consiglio Comunale, con cui si promuove l’adesione del Comune di Alessandria al progetto di costituzione dell’area di sviluppo territoriale definita ‘Bacino del Tanaro’ mediante una specifica convenzione.

A seguito di numerosi incontri tra i sindaci dei comuni dell’area astigiana e alessandrina, infatti, è emersa la volontà di avviare un programma comune di valorizzazione economica, sociale e territoriale dell’area interessata per individuare opportunità comuni e risorse per favorire lo sviluppo della stessa.

Sono 32 i comuni, oltre alla Città di Alessandria, capofila del progetto, che hanno sottoscritto la convenzione per costituire un partenariato di progetto pubblico e privato e contestualmente aderire al “Comitato per la Coesione territoriale e per il turismo diffuso del Piemonte” che sarà lo strumento con cui individuare strategie, proporre ed esaminare progetti, coinvolgere Enti del terzo settore e reperire risorse strumentali e finanziarie.

L’adesione al progetto di coesione territoriale e al comitato promotore non comporta oneri per l’Ente.