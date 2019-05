22° Festa dell’Acqua, dell’Ambiente e della Solidarietà

La manifestazione, giunta alla sua ventiduesima edizione, è organizzata dalle società del GRUPPO ACOS.

Con lo stesso entusiasmo, la Festa viene animata di anno in anno dalle associazioni sportive e di volontariato del nostro territorio, che portano a conoscenza dei cittadini le loro molteplici attività in campo sociale, sportivo e didattico.

L’iniziativa, nata in adesione all’evento nazionale di Utilitalia, la Federazione nazionale che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell’Acqua, dell’Ambiente, dell’Energia Elettrica e del Gas, (prima Federutility) come Impianti Aperti ha, nel corso del tempo, intessuto una rete di solide collaborazioni creando, così, un filo diretto fra il Gruppo ACOS e il nostro territorio.

Per tutto il mese di maggio …

Come di consueto, il Gruppo ACOS accoglie presso il Parco “Pagella Bottazzi” migliaia di studenti per una visita degli impianti dell’acquedotto, offrendo alle scuole il bus per il trasporto, e per svolgere con loro altre molteplici attività quali:

il programma di educazione ambientale “Dai rifiuti nasce un’idea…” promosso da Gestione Ambiente p.A.;

promosso da il “Progetto di educazione stradale” con simulazione di percorso stradale in bicicletta effettuato a cura del Comando della Polizia Municipale di Novi ;

con simulazione di percorso stradale in bicicletta effettuato a cura del ; la campagna nazionale “Io non rischio” per le buone pratiche di Protezione Civile per alluvioni e terremoti a cura del Gruppo comunale di Protezione Civile di Novi Ligure ;

per le buone pratiche di Protezione Civile per alluvioni e terremoti a cura del Gruppo comunale di ; le “Magie della scienza” a cura di Claudio Casonato del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze.

Quest’anno alla Manifestazione si sono aggiunti due appuntamenti importanti: il 24 maggio al Parco Castello si terrà la giornata denominata Friday for future Park – Salviamo il pianeta a partire dal nostro parco, promossa dalla Pro Loco di Novi Ligure Parco Castello in collaborazione con il Gruppo ACOS e Gestione Ambiente; e il 26 maggio ci sarà in pieno centro storico a Novi Ligure una giornata dedicata allo sport con il VI Trofeo ACOS di mountainbike, organizzato dal gruppo MTB I Cinghiali.

Il 24 maggio

“Vuoi sentirti utile e protagonista vieni con noi al Parco Castello di Novi, insieme lo puliremo, insieme lo salveremo”, con queste parole Marco Barbagelata, Presidente della Pro Loco Novi Ligure – Parco Castello, lancia un messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni che hanno a cuore la salute del pianeta e nello specifico il nostro territorio, cavalcando il Friday for future della giovanissima e coraggiosa Greta Thumberg e organizza Friday for future Park – Salviamo il pianeta a partire dal nostro parco.

I volontari della Pro Loco dalle ore 9 del 24 maggio presso la pista del parco nella sommità vicino al bar e alla torre simbolo di Novi distribuiranno materiale e attrezzature per la pulizia del parco, messo a disposizione da Gestione Ambiente S.p.A..

L’opera di pulizia e di cura seguita dagli esperti e dai mezzi di Gestione Ambiente terminerà in tarda mattinata con una golosa merenda per tutti.

Il 26 maggio

Protagonista sarà lo sport con il VI Trofeo Acos di mountainbike, organizzato dal gruppo MTB I Cinghiali. La gara, valida come prova unica del Campionato Provinciale di mountainbike, alla quale prenderanno parte circa 400 bambini, partirà da piazza Dellepiane per onorare il Campionissimo Fausto Coppi nel centesimo anniversario della nascita. Il percorso sarà all’interno del Parco Castello di Novi Ligure

Il 31 maggio

Si terrà al Parco dell’Acquedotto la premiazione del concorso “Ci pensiamo noi! Acqua potabile: risorsa, diritto e bene comune. Le idee per tutelarla e valorizzarla”, promosso da Egato 6.

Il concorso è rivolto agli alunni delle classi quarte delle scuole primarie presenti nei Comuni dell’Egato 6 per indurre ad una riflessione sulla risorsa acqua ed i suoi utilizzi, per incentivare la produzione attiva di idee, individuare problematiche e soluzioni e premiare la creatività e l’originalità dei bambini.

Il 1° giugno

in piazza Dellepiane, si svolgerà la 14° FESTA DI ASCOLTA L’AFRICA, Associazione della Casa del Giovane della Parrocchia di San Pietro di Novi Ligure nata per sostenere progetti e iniziative a favore dell’Africa, con un ricco programma: dalle ore 15 animazione per grandi e piccini; alle ore 17 gli alunni dell’Istituto Comprensivo 1 di Novi, classi 3° C e D della Scuola Pascoli, porteranno in scena lo spettacolo “Parole e musica” per la regia di Gisella Scalzo.

Per tutto il pomeriggio sarà possibile assaporare la farinata di Lucio con offerta libera per Ascolta l’Africa e il gelato equo-solidale con offerta libera per Equazione.

Si potrà ammirare nell’androne di Palazzo Dellepiane la mostra fotografica di Ascolta l’Africa, che documenta l’impegno di tanti novesi volontari a favore delle popolazioni di Muray in Burundi.

Alla sera, alle 21, ci sarà l’esibizione canora dei bambini della Scuola dell’Infanzia Don Bosco di Novi e, alle 21.30, il Recital con Flavio Oreglio, il poeta di Zelig.

Il 2 giugno

tutti al Parco “Pagella Bottazzi” di strada Cassano per la Festa dell’Acqua, dell’Ambiente e della Solidarietà, alla quale prenderanno parte molte associazioni sportive e di volontariato del nostro territorio, con tantissimi eventi sportivi, spettacoli, animazione, giochi e gonfiabili per i bambini, esibizioni di ballo liscio, ballo da sala, danze standard e argentine da parte della A.R.S.A. DANCE, inoltre piano bar e animazione Latino-Americana.

Come ogni anno l’Associazione di Volontariato Vincenziano si occuperà del servizio ristoro.

Il 22 e 23 giugno

La ventiduesima Festa dell’Acqua, dell’Ambiente e della Solidarietà, proseguirà sabato 22 giugno, al Parco dell’Acquedotto dalle ore 19 con la serata danzante Forever Young, musica anni ’70-’80-’90, organizzata da Animal’s Angels.

Domenica 23 giugno il Parco dell’Acquedotto ospiterà la manifestazione “Code in Festa”, la tradizionale esposizione canina e festa degli animali di Animal’s Angels.

In entrambe le giornate sarà presente un servizio bar.